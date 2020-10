FC Midtjylland holdt Liverpool fra chancer i stort set hele første halvleg, men blev nedlagt efter pausen.

FC Midtjylland tabte tirsdag aften sin anden gruppekamp i Champions League, da Liverpool vandt 2-0 på hjemmebane.

Der var ellers fornuftige forudsætninger for et dansk point mod et reservespækket Liverpool-hold på et tomt Anfield.

Det stod da også 0-0 i pausen, men i anden halvleg åbnede Diogo Jota scoringen, før Mohamed Salah lukkede med en straffesparksscoring.

Dermed er det danske mesterhold fortsat uden point efter de to første kampe.

Mens FC Midtjylland er sidst i gruppe D, er Liverpool gået i udbrud med seks point for to kampe.

Atalanta indtager andenpladsen med fire point efter 2-2 hjemme mod Ajax. Hollænderne var foran med to mål ved pausen, men den giftige italienske offensiv fik vendt tingene i anden halvleg.

Netop Atalanta rundbarberede FC Midtjylland i første runde, og midtjyderne jagtede derfor oprejsning i tirsdagens kamp.

Forudsætningerne var gode, da Liverpool-manager Jürgen Klopp havde valgt at placere sine offensive esser Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané på bænken fra start.

Desuden mangler Champions League-vinderne fra 2019 for tiden forsvarsgeneralen Virgil van Dijk, der er ude i længere tid med en knæskade.

Mod et Liverpool-midterforsvar bestående af Fabinho og Joe Gomez fandt hurtige Anders Dreyer plads i bagrummet og fik en friløber efter to minutter.

Alene med målmand Alisson Becker savnede Dreyer skarphed og skød lige på brasilianeren.

Muligheden var den klart største i en første halvleg, hvor Liverpools tandløse offensiv ikke udrettede meget.

Første Liverpool-forsøg blev noteret efter 37 minutter, hvor Diogo Jota kiksede et skudforsøg i feltet, og værterne havde generelt ikke meget at byde på.

Undervejs blev arbejdsbetingelserne endnu bedre for FC Midtjylland, da 19-årige Rhys Williams erstattede en skadet Fabinho.

De danske gæster gik derfor ind til anden halvleg med gode kort på hånden, og kampbilledet fortsatte de første ti minutter efter pausen.

Men så gik det galt i danskernes defensiv.

Efter et par hurtige kombinationer lagde Trent Alexander-Arnold bolden til rette for Jota, som i fri position sparkede føringsmålet i nettet.

Efter en time blev Salah og Mané skiftet ind, men det øgede ikke Liverpools chanceproduktion betydeligt.

I stedet indledte FC Midtjylland et mindre pres, og indskiftede Evander viste sig frem med et par afslutninger. Den sidste af dem sneg sig tæt forbi mål, men Alisson så ud til at have styr på den.

Dreyer fik endnu en stor mulighed, da han i slutminutterne forsøgte at vippe bolden over Alisson. Men bolden havnede i sidenettet, og i stedet blev kampen lukket kort efter.

Paulinho skubbede Salah omkuld i feltet, og straffesparket satte egypteren selv i nettet.

