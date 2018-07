Det er muligvis ikke kun midtjyske fans der er på plads næste onsdag, når FC Midtjylland hjemme tager imod FC Astana i Champions League-kvalifikationen.

For under billetsalget til kampen skete der noget mærkeligt, der førte til, at salget blev lukket hurtigt ned igen på trods af, der ikke var udsolgt. Det skriver Herning Folkeblad.

»Der var pludselig mistænkeligt mange fra Brøndby, der sikrede sig billetter til kampen. Vi valgte derfor at lukke ned for billetsalget til kampen online,« fortæller FCM-marketingschef Morten Andreasen.

Billetterne til kampen er gratis for alle, og Morten Andreasen oplyser til mediet, at han dog ikke ved præcist hvor mange billetter, dem fra Brøndby har fået fingrene i.

Erik Sviatchenko og resten af FC Midtjylland skal forsøge at spille sig i Champions League. Foto: Henning Bagger Vis mere Erik Sviatchenko og resten af FC Midtjylland skal forsøge at spille sig i Champions League. Foto: Henning Bagger

Han ved heller ikke, hvad de har tænkt sig at gøre med dem.

»Jeg aner ikke, om de vil komme til opgøret eller bare tage dem og blive væk, så der bliver mindre opbakning på lægterne. Vi har besluttet ikke at gøre mere ved sagen,« siger Morten Andreasen.

B.T. Sport har været i kontakt med Brøndby Supports næstformand, Sarah Agerklint. Hun oplyser i en sms, at de ikke har hørt noget om sagen i Brøndby Support.

Den samme melding kommer fra Christian Schultz, der er kommunikationschef i Brøndby.

»Det er ikke noget, vi kender til, og det virker meget underligt, hvis det vitterligt skulle være Brøndby-fans, der skulle have forsøgt sig med at sikre sig billetter til kampen. Vi fylder godt nok deres udebaneafsnit hver gang, vi besøger dem, men kun når vi selv spiller derovre,« skriver han i en sms.

FC Midtjylland blev danske mestre sidste sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjylland blev danske mestre sidste sæson. Foto: Henning Bagger

FC Midtjylland spiller hjemmekampen på MCH Arena onsdag den 1. august. Det første opgør mod FC Astana spilles tirsdag eftermiddag.

Også Brøndby IF skal i aktion på den europæiske scene denne sæson. Klubben fra Vestegnen skal forsøge at kvalificere sig til denne sæsons gruppespil i Europa League.

De blå-gule møder vinderen af opgøret mellem Spartak Subotica og Sparta Prag i tredje kvalifikationsrunde, og går Alexander Zornigers tropper videre herfra, venter en play-off runde mod en endnu ukendt modstander.