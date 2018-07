Ifølge Jesper Hansen manglede FC Midtjylland det sidste mod AGF. Han håber på forbedring mod AaB fredag aften.

Aalborg. Efter guldet i sidste sæson er forventningerne høje til fodboldholdet FC Midtjylland.

Første kamp i titelforsvaret levede dog ikke helt op til FCM's guldniveau, og holdet mangler da også fortsat at nå op på det rigtige niveau.

Det mener målmand Jesper Hansen, som personligt lagde ud med at holde målet rent i sidste uges nulløsning mod AGF.

- Kampen bar præg af, at vi ikke er der 100 procent endnu. På trods af det fik vi et enkelt point, og vi lukkede ingen mål ind. Det må vi tage med til de kampe, der kommer fremover, siger Hansen til klubbens hjemmeside.

FC Midtjylland går nu ind i et hårdt program, der både byder på kampe i Superligaen og Europa.

Fredag aften gælder det superligakampen ude mod AaB, mens Astana venter tirsdag i Kasakhstan i det første af to opgør om en plads i tredje runde af Champions League-kvalifikationen.

- Vi skal lægge på i spillet med bolden i vores opbygningsspil. Og blive farligere på den sidste tredjedel. Det ved jeg, vores trænerteam har fokus på, siger Jesper Hansen.

Nøglen til sejr i fredagens kamp er at sørge for, at AaB-spillerne ikke får tid og plads til at flytte bolden rundt, mener målmanden.

- Vi skal være gode til at lukke AaB's kreative spillere ned. Der tænker jeg på Kasper Kusk. De har Jannik Pohl og (Pavol) Safranko oppe foran, som selvfølgelig kan true, lyder det fra FCM-målmanden.

33-årige Jesper Hansen har i sin tid i FC Nordsjælland, Lyngby og FC Midtjylland spillet 19 kampe mod AaB i Superligaen.

I de ti af dem er han gået fra banen med en sejr, og otte gange har han holdt buret rent mod aalborgenserne. Han har i alt lukket 18 AaB-mål ind i de 19 kampe.

/ritzau/