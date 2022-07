Lyt til artiklen

FC Midtjylland måtte tirsdag nøjes med 1-1 mod cypriotiske Larnaca i kvalifikationen til Champions League

Trods et massivt pres mod cypriotiske AEK Larnacas mål i første halvleg måtte FC Midtjylland tage til takke med 1-1, da der tirsdag var Champions League-kvalifikationskamp på tapetet i Herning.

Begge mål blev scoret i de sidste 15 minutter i en kamp, hvor Bo Henriksens tropper skulle have sikret sig en sejr i første halvleg, som holdet dominerede målt på spil og chancer.

Resultatet betyder, at midtjyderne er pisket til en sejr, når holdet om en uge spiller returopgør på Cypern.

En sammenlagt midtjysk sejr over Larnaca vil garantere gruppespil i Europa League, selv om mandskabet ikke skulle klare sig videre til gruppespillet i Champions League. Den samlede vinder møder i næste runde portugisiske Benfica.

Omvendt skal taberen møde serbiske FK Partizan i tredje kvalifikationsrunde til Europa League, hvis det ender med et samlet nederlag.



Champions League kvalifikationskampen mellem FC Midtjyllland og AEK Larnaca på MCH Arena i Herning tirsdag den 19. juli 2022. Foto: Henning Bagger Vis mere Champions League kvalifikationskampen mellem FC Midtjyllland og AEK Larnaca på MCH Arena i Herning tirsdag den 19. juli 2022. Foto: Henning Bagger

FCM startede og sluttede første halvleg med massive stormløb mod gæsternes mål med enorme chancer til følge.

Skarpheden manglede dog for midtjyderne, der ramte træværket to gange og fik underkendt et mål for offside.

Efter pausen fik Larnaca mere initiativ, men det var stadig FCM, der kom frem til mest.

I det 81. minut kom gæsterne dog foran, da kantspilleren Adam Gyurcso fik et indlæg i mål, som FCM-keeper Elias Olafsson fejlvurderede.

Tre minutter efter fik FCM udlignet, da anføreren Erik Sviatchenko steg til vejrs efter et hjørnespark.

Kampen endte derfor 1-1 trods endnu et pres for en scoring fra værterne til sidst.

/ritzau/

Modstanderen er cypriotiske AEK Larnaca, og du kan genopleve kampen på MCH Arena i LIVE-bloggen her: