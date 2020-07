FC Midtjylland åbner for cirka 3500 tilskuere til hjemmekampen mod FC København 9. juli.

Cirka 3500 tilskuere kan være til stede, når FC Midtjylland 9. juli på hjemmebane tager imod FC København i 3F Superligaens mesterskabsspil.

På sin hjemmeside skriver midtjyderne, at de nye retningslinjer fra myndighederne gør det muligt at åbne yderligere for tilskuere.

FC Midtjylland kan afhængigt af weekendens resultater sikre sig det danske mesterskab mod FCK. Midtjyderne har lige nu 11 point ned til guldrivalerne med seks kampe tilbage.

Sponsorer og sæsonkortholdere får førsteret til det begrænsede antal billetter, lyder det fra FCM.

Cirka 2000 pladser går til sæsonkortholdere. Da der er flere end 2000, der har sæsonkort, uddeles billetterne efter først-til-mølle-princippet.

Hvis der fortsat er ledige billetter, efter sæsonkortholderne har haft mulighed for at få fingrene i dem, vil de blive sat til salg offentligt.

Tidligere på ugen sænkede regeringen blandt andet afstandskravet mellem tilskuere til én meter. Dermed kan flere tilskuere komme til fodboldkampe i Superligaen i resten af den igangværende sæson.

Nu bliver det sådan, at der kan sidde 500 tilskuere i hver sektion, som stadion skal inddeles i, og der skal være en meters afstand imellem folk i stedet for de to meter, som hidtil har været kravet.

Restriktionerne til kampene er kommet grundet coronakrisen. Foruden at afstandskravet sænkes til en meter, vil familiemedlemmer og andre nære relationer kunne sidde ved siden af hinanden, fremgår det af bekendtgørelsen.

/ritzau/