FCM-målmand Jesper Hansen regnede ikke med at miste sin plads til Bill Hamid i sidste uges kampe.

Herning. FC Midtjylland tog søndag tre vigtige point i kampen om det danske mesterskab, da midtjyderne slog AaB på hjemmebane i Alka Superligaen med 3-0.

Til kampen havde FCM-træner Jess Thorup valgt at sætte Jesper Hansen på mål igen.

Han havde siddet på bænken i forrige uges superligakamp mod AaB og i pokalsemifinalen mod Brøndby til fordel for amerikanske Bill Hamid.

Jesper Hansen udmærkede sig med flere gode redninger i søndagens kamp, som FCM ellers havde under kontrol.

- Det har ikke været sjovt at sidde udenfor. Jeg vidste, at Bill skulle stå i pokalkampen, men jeg var overrasket over, at han også skulle stå mod AaB.

- Jeg har haft en god snak med målmandstræneren om det, og så er der ikke mere i det, siger Jesper Hansen.

Kampene mod AaB og Brøndby bød på blandede præstationer fra Jesper Hansens konkurrent i målet.

- Jeg sidder ikke og glæder mig over at Bill laver en fejl. Vi har et godt samarbejde, hvor vi hele tiden presser og motiverer hinanden, siger Jesper Hansen.

Jess Thorup ser også kvaliteter i begge sine målmænd.

- Bill Hamid og Jesper Hansen har et rigtig godt samarbejde. Bill har fået chancen i to kampe, og i dag kommer Jesper ind og har flere fantastiske redninger.

- Det er det bedste målmandsteam, jeg nogensinde har haft, siger Jess Thorup.

Han tilføjer, at søndagens præstation gør Jesper Hansen til en sikker starter i den kommende superligakamp mod FC Nordsjælland.

/ritzau/