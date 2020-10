Erik Sviatchenko er skuffet efter nederlaget til Liverpool, men ser en udvikling fra første til anden CL-kamp.

FC Midtjylland holdt Liverpool fra store chancer i det meste af tirsdagens Champions League-opgør på Anfield.

Det engelske mesterhold vandt ganske vist 2-0, men sammenlignet med første gruppekamp mod Atalanta, hvor midtjyderne blev kørt over med 4-0, var der fremgang at spore.

Det siger FCM-anfører Erik Sviatchenko på et pressemøde efter kampen.

- Det var dejligt at se, at vi havde lært noget af den første kamp. Vi skulle have lært noget af de første 90 minutter mod Atalanta, og det må man sige, at vi gjorde, siger han.

Der skulle gå 55 minutter, før Liverpool første gang spillede sig frem til en stor, åben målchance, men den blev til gengæld også udnyttet.

Et flot opspil blev afsluttet af Diogo Jota, som sendte Liverpool i front.

FC Midtjylland viste moral med et sent pres, der kastede store chancer af sig til Evander og Anders Dreyer. Sidstnævnte havde tidligere i opgøret brændt en friløbet i duel med Liverpool-målmand Alisson Becker.

Men målene udeblev, og det samme gjorde pointene for de danske gæster, som måtte se Mohamed Salah lukke kampen på en straffesparksscoring til sidst.

- Jeg er en lille smule skuffet. Vi havde mulighederne og præstationen, der skulle til for at lave det der chokresultat. Nu står man tilbage med en følelse af, at der var noget, man kunne have hentet.

- Men vi mødte også et hold, som er millimeterpræcise, når det virkelig gælder. Det viste de med de to mål. Men langt hen ad vejen viste vi, hvad vi var lavet af, siger Erik Sviatchenko.

FC Midtjylland gik hårdt ind i duellerne, hvilket kastede tre gule kort af sig i den første halve time. Det sendte også nogle af Liverpool-stjernerne i græsset.

- Planen var, at vi skulle være dominerende, aggressive og fremadrettede. Så kommer man nogle gange til at gå hårdt ind i den. Det var det, de oplevede. Jeg føler ikke, at det var svinsk på nogen måde. Jeg synes, vi viste karakter, siger anføreren.

FC Midtjylland er sidst i gruppen med nul point og nul scorede mål efter to kampe i gruppespillet. Liverpool er nummer et med seks point.

/ritzau/