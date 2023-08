For øjne af deres nye ejer, Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, kom FC Midtjylland for alvor ned på jorden, da de tabte på hemmebane til Brøndby i Superligaen.

Det var holdets første kamp mod en af Superligaens giganter siden grundspillet i sidste sæson, og de gik fra banen med cifrene 0-1.

»De er ugens flop. Vi forventer mere af et hold, der generer millioner på salg, og som henter store navne til Superligaen. De skal udfordre FCK. Men de er slet ikke i nærheden af den form, FCK har for tiden.« lyder det derfor i 'Ugens Rapport', B.T.s podcast, der kaster dom over Superliga-weekendens aktører.

»Pointmæssigt kan de komme hurtigt efter det. Træner Thomas Thomasberg er driftsikker, men man kan komme i tvivl om, hvad han vil med spillestilen. Det er ret skuffende. Har Thomasberg leveret bedre end Jesper Sørensen, som er under pres i Brøndby? Det synes jeg ikke,« lyder det videre i krtikken af midtjyderne, som er seks point efter FCK på førstepladsen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tre sejre og to nederlag er status for FC Midtjylland, som kun har scoret seks mål i sæsonåbningen, hvor de blandt andet har mødt de to oprykkere, Hvidovre og Vejle.

Det er bekymrende, mener panelet, særligt når nu Aral Simsir så slidt ud mod Brøndby, samtidig med at den sydkoreanske stjerneangriber Cho måtte udgå med en skade og den nye komet Franculino endnu er for uprøvet til, at han skal bære holdet på sin skuldre.

Derfor kan midtjyderne komme i problemer, når de står over polske Legia Warszawa i playoffkampene til at komme i Conference League-gruppespillet i de kommende uger:

»Jeg er bekymret for dem før mødet med Legia Warszawa. Jeg er bekymret for, at de taber der. Og det vil være et stort hak i deres selvforståelse at ryge ud af Europa.«

Lyt 'Ugens Rapport' herunder, hvor ugens top og flop samt helt og skurk kåres.