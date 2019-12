Brøndby tabte 1-2 hjemme til FC Midtjylland i Superligaen. FCM's forspring til FCK er fortsat på syv point.

Et sent mål i anden halvleg sørgede for, at FC Midtjylland vandt 2-1 ude over Brøndby i Superligaens sene søndagskamp.

Sejren betyder, at FCM holder fast i forspringet på syv point ned til FC København i toppen af Superligaen.

FCM fører nu ligaen med 50 point efter 19 kampe. FCK, som vandt 1-0 ude over FC Nordsjælland tidligere søndag, har 43 point på andenpladsen.

Brøndby har på fjerdepladsen 32 point - et point færre end AGF på tredjepladsen.

Det var FCM's defensive midtbanespiller Frank Onyeka, som scorede kampens afgørende mål efter 82 minutter, da Brøndby-forsvaret ikke fik sparket bolden væk.

Forinden havde Awer Mabil bragt FCM foran 1-0 efter en time, da han udnyttede en tværpasning fra Sory Kaba.

Efter 64 minutter udlignede Brøndby-topscorer Kamil Wilczek til 1-1 på et hovedstød efter et indlæg fra Johan Larsson.

Inden de tre mål i anden halvleg havde begge mandskaber muligheder for at score yderligere.

Der var således allerede dramatik i kampens indledende minutter, hvor Brøndby følte sig snydt for et straffespark.

Brøndby-angriberen Simon Hedlund faldt til jorden i feltet efter en nærkamp med FCM-stopperen Erik Sviatchenko.

Kontakt var der, men dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt mente ikke, det var nok til et straffespark.

Hedlund, som bevægede sig godt på banen, havde senere i første halvleg et skudforsøg, der gik forbi stolpen, men ellers var der langt mellem chancerne.

Brøndbys midtbanespiller Dominik Kaiser leverede et forsøg på et skorpion-spark, men bolden gik langt forbi.

Også Wilczek havde et forkølet hovedstød, men der manglede generelt skarphed hos hjemmeholdet.

FCM havde den største chance i første halvleg, da Awer Mabil kom helt fri i højre side og afsluttede.

Men Brøndby-keeper Marvin Schwäbe reddede skuddet og verfede bolden til hjørne.

FCM satsede mest på dødbolde, indkast og hurtige omstillinger, og Mabil havde en chance mere, men australieren skød over mål.

Kampen var præget af mange fejlafleveringer og lidt for nervøst spil. Taktisk gjorde de to mandskaber det svært for hinanden, da der ikke var meget plads at spille på.

Med søndagens nederlag har Brøndby skuffende tabt tre kampe i træk. Nederlagene er indkasseret mod AGF, FCK og nu senest FCM.

