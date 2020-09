Anders Dreyer leverede et fantastisk indhop for FCM, som med et stort comeback blev klar til Champions League.

- Vi er i fucking Champions League-gruppespillet.

FC Midtjyllands kantspiller Anders Dreyer kunne ikke holde ederne tilbage, da han kort efter sejren over Slavia Prag satte ord på triumfen over for 3+.

FCM er for første gang i klubbens historie klar til gruppespillet i Champions League efter et dramatisk comeback mod Slavia Prag, som til sidst blev nedlagt med 4-1 i Herning.

Anders Dreyer startede på bænken, men bidrog i den grad til sejren med assisten til 3-1-målet og et drøn af en scoring selv til 4-1 kort før tid.

Han kunne da også dårligt forstå, hvad der lige var skidt inde på banen kort forinden.

- Det er fuldstændig vanvittigt, siger Dreyer til 3+ og sætter lidt ord på comebacket efter at have været nede 0-1 ved pausen.

- I vores kampe her har vi åbenbart skullet bruge første halvleg til lige at finde os til rette. Men det er ingen undskyldning. Og vi kom bare fantastisk ud til anden halvleg, siger han.

- Da det første mål kom, så var vi sikre på, at de næste også nok skulle komme. Vi havde en god tro på det i omklædningsrummet i pausen.

FCM tog føringen ti minutter før tid efter stor dramatik omkring et straffespark.

Sory Kaba brændte egentlig, men dommeren dømte omspark, efter at VAR-rummet havde set, at den tjekkiske keeper var gået marginalt før tid.

På omsparket eksekverede Alexander Scholz og sendte midtjyderne mod det forjættede og guldrandede gruppespil.

- VAR-hjalp os i dag. Selvfølgelig er det træls for Slavia Prag-spillerne. Det kan jeg sagtens forstå. Men det er sådan, reglerne nu en gang er. Det var meget hektisk, men det var dejligt, vi scorede på det, lyder det fra Dreyer.

/ritzau/