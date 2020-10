FCM kommer onsdag på en svær opgave mod sprudlende Atalanta, der i sidste sæson scorede 98 Serie A-mål.

Når FC Midtjylland onsdag tager hul på klubbens første Champions League-gruppespil, så bliver det mod et målfarligt mandskab fra Italien.

Det er således sidste års nummer tre i Serie A, Atalanta, der venter.

Holdet er kendt for at spille hurtigt og skabe en masse chancer. Og det er også forventningen hos FCM-styrmand Erik Sviatchenko.

- Det bliver en kamp i et højt tempo, og de har en spillestil, som er enormt aggressiv, siger han på et pressemøde tirsdag.

Atalanta scorede sidste sæson klart flest mål af alle hold i den bedste italienske række. 98 scoringer blev det til, og 18 af dem blev sat ind af den colombianske spydspids Duvan Zapata.

Sviatchenko sammenligner Zapata med den stærke belgiske angriber Romelu Lukaku, der spiller i italienske Inter.

- Vi har fået en masse klip af angriberne. Zapata virker til at være lidt sådan en Lukaku-type, så det er det, vi har forberedt os på, lyder det.

Han pointerer, at han selv og forsvarskollegaen Alexander Scholz efterhånden har stået over for en del forskellige angribere.

Derfor har de en god idé om, hvordan Atalantas angribere skal gribes an.

- Scholz og jeg har prøvet mange forskellige typer, så vi kan godt finde en lidt lignende type frem fra vores kartotek, siger Sviatchenko.

FCM's cheftræner, Brian Priske, medgiver også, at det er defensiven, der først og fremmest skal være på plads i onsdagens kamp.

- For mig er nøglen altid det defensive. Det er fundamentet. Vi skal være godt organiserede. Det defensive lyder altid lidt negativt og passivt, men det er samtidig med et offensivt mindset, lyder det fra Brian Priske.

- Vi kommer til at presse dem og prøve at gøre det så svært som muligt.

Foruden Atalanta er FCM i gruppe med Ajax og Liverpool.

Onsdagens opgør spilles klokken 21.00 på MCH Arena i Herning.

