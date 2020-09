Det er en forstærket trup, FC Midtjylland har til rådighed mod Young Boys i forhold til den seneste ligakamp.

Den centrale midtbanespiller Frank Onyeka er med igen for FC Midtjylland i onsdagens Champions League-opgør hjemme mod schweiziske Young Boys.

Det er et opgør i tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Runden afvikles som én kamp, og den spilles i Herning.

En sejr vil sende FCM i playoffrunden, hvilket automatisk udløser en plads i et europæisk gruppespil, hvad enten det bliver Champions League eller Europa League.

Frank Onyeka mistede for nylig sin far, og han var derfor ikke med i FCM's premierekamp i Superligaen i fredags. FCM tabte her 0-2 ude til Sønderjyske.

FCM råder også igen over backen Joel Andersson, som sad ude med en fodskade mod Sønderjyske.

FCM-træner Brian Priske har dog fortsat ikke fundet plads til angriberen Ronnie Schwartz, som blev topscorer i Superligaen i sidste sæson.

Nyindkøbte Pione Sisto er også med i en stærk FCM-trup, der tæller offensive navne som Sory Kaba, Lasse Vibe, Anders Dreyer, Evander og Junior Brumado.

FCM's opgør mod Young Boys går i gang onsdag klokken 20.30.

/ritzau/