FC Midtjylland risikostyrer ud fra, at klubben ikke får betalt rater for spillersalg til tiden i coronakrisen.

Coronakrisen rammer fodboldverdenen økonomisk meget hårdt, og det vil formentlig kunne mærkes i lang tid ned igennem fødekæden i de europæiske ligaer.

Det vurderer FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein i Politiken søndag.

Her fortæller han, at FCM har store tilgodehavender for nogle af klubbens store salg, og man føler sig nødsaget til at forholde sig til, at de sidste rater ikke falder til tiden.

- Den store udfordring i Midtjylland er, at vi har mange penge til gode i fodboldklubber rundt omkring i Europa for de mange spillere, vi har solgt de seneste år. Altså rater.

- Det er forskelligt fra transfer til transfer, hvor mange omgange vi får pengene i, men typisk er det sådan, at jo større beløbet er, des flere rater er der. Vi har over 50 millioner kroner til gode.

- Lige nu er situationen bare så usikker, at vi er nødt til at risikostyre ud fra et scenarie om, at vi ikke kan være sikre på at få dem til tiden, siger Claus Steinlein.

Han frygter, at transfermarkedet vil gå i stå, når Europas store klubber er økonomisk i knæ, og det vil ramme Superligaen længere nede i systemet.

- Danmark har en liga, der lever af at sælge fodboldspillere. Hvis FCK ikke kan sælge fodboldspillere, kan de heller ikke købe Mikkel Kaufmann af AaB og kan AaB ikke sælge Kaufmann, kan de ikke købe, hvad de nu køber, og de kan ikke udvikle, hvad de skal.

- Så når pengene ryger ud, også i toppen af systemet som nu, lukker transfermarkedet muligvis i. I et stykke tid har efterspørgslen været større end udbuddet, men jeg tror, at det bliver den anden vej nu, siger Steinlein.

Superligaen er suspenderet på ubestemt tid. Med to runder tilbage af grundspillet fører FCM ligaen med 12 point ned til FC København på andenpladsen.

/ritzau/