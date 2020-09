Da FC Midtjylland i går præsenterede en ny hjemmebanetrøje, fik det mildt sagt en blandet modtagelse.

Selv om mange egentlig mener, at trøjen i sig selv er fed, så var en ny trøje ikke helt, hvad folk havde forventet.

Rygterne har ifølge flere spanske medier sendt Pione Sisto hjem til heden, og derfor kunne den ene teaser efter den anden godt opfattes som en opbygning til annonceringen af Sisto, der nu vender hjem. Men det var ikke tilfældet.

Her er et lille udpluk af tweets fra folk, som følte sig snydt:

Hvor er I egentlig til grin, Midtjylland.. Kæft et 'stunt' at lave mod jeres egne fans. Bonderøvs-mentalitet?

I er simpelthen så meget til grin.

Hvordan tillader I det der? 47 teasere på 3 dage for en trøje?

Fed trøje, men kæft en skuffelse at gøre noget så stort ud af en ny trøje...

Så tydeligt at se, at overraskelsen i starten skulle have omhandlet et indkøb af Sisto, men eftersom handlen gik i vasken, ændrede I det til en lancering af jeres grimme hjemmetrøje.

FCM skulle ikke kun stå model for røg fra fans. Lyngby valgte også at sende en stikpille af sted:

Tillykke med trøjen @fcmidtjylland - vi foretrækker godt nok noget fra Adidas, men den her kan også noget! Vi ses snart! #sldk #fcmlbk #sistogate #fcm #lyngbybk pic.twitter.com/G1Susyin15 — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) September 3, 2020

Jacob Jørgensen, der er kommerciel direktør i FC Midtjylland, mener ikke, at kampagnen har givet bagslag.

Han påpeger, at det er uheldigt, hvis folk har haft en anden forventning til annonceringen:

»Det er selvfølgelig uheldigt, at nogen folk begynder at drage paralleller mellem Sisto og den nye trøje. Det har aldrig været meningen, at folk skulle have den opfattelse. Vi har ikke nævnt, at vi var ved at hente Sisto, så alt, hvad der er skrevet om det, er skrevet af fans, klubber og medier. Vi har på ét tidspunkt nævnt, at vi var i dialog med ham, men det var lang tid før alt det med Parken. Så det er ikke en historie, som vi arbejder med nogen steder. Vi har kørt en trøjekampagne, som har været planlagt i flere måneder. Det er ikke noget, man laver på fem minutter.«

I overvejede ikke at justere i den kampagne, da alt det med Sisto blussede op?

»Vi har jo godt vidst, at det ikke havde noget med Sisto at gøre. Det har ikke været en tanke i vores hoved. Det er en trøje, vi har fået fløjet hjem, specialdesignet med verdens største sportsbrand som den eneste klub nogensinde i Danmark – det synes vi er en fed historie. Så derfor havde vi, længe før nogen havde tænkt, om Sisto skulle hjem til Danmark, arbejdet på den her kampagne.«

Det har ikke givet bagslag?

»Nej nej, som det jo så tit er, så får man mere ud af det, jo mere omtale man får – om det så er på den ene eller den anden måde. Vi er glade for opmærksomheden. Vi kan også se, at trøjesalget er eksploderet. To til tre gange mere, end hvad nogen anden af vores trøjer har solgt i så kort et tidsinterval.«

Forstår du, hvis der er nogle fans, som er skuffede eller frustrerede?

»Nej, det gør jeg ikke. De har fået den fedeste trøje i klubbens historie, efter min mening, og vi har aldrig nogensinde prøvet at spille på, at det skulle være en historie omkring Pione Sisto. Det er der så nogen, der begyndte på, da vi lancerede den første film, men vi har aldrig nogensinde lagt op til, at det skulle omhandle Sistos hjemkomst. Det er folks frie fantasi.«

Men I videoen ser man jo en mand gå ud af et fly – det sker lige efter, at Sisto angiveligt er fløjet til FCK for at skrive under med dem, hvilket jo så ikke skete. Det er ikke en stikpille til dem?

»Det har ikke haft noget med det at gøre overhovedet. Det er ikke en del af vores trøjekampagne, at vi får FCK til at hente Sisto i et fly, og vi så laver noget spin på, at vi skal have en ny trøje. Når folk tænker lidt over det, må de også kunne regne ud, at det er en omstændighed, hvor vi får en trøje fløjet hjem, som er designet i Holland. Her kommer så en mand ud med en lille kuffert, hvor Sisto næppe kan være i. Det er jo næppe Pione Sisto eller nogen andre spillere, der er i sådan en æske.«