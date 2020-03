Jesper Hansen bliver i FC Midtjylland frem til sommeren 2022, oplyser klubben fredag.

Superligaens førerhold, FC Midtjylland, oplyser i en pressemeddelelse, at man har forlænget aftalen med klubbens førstemålmand Jesper Hansen frem til sommeren 2022.

Hans oprindelige aftale stod til at udløbe til sommer.

Landsholdsreserven kom til klubben i 2017 efter et ophold i Lyngby.

»Vi glæder os meget over forlængelsen med Jesper. Han har store kvaliteter både som menneske og målmand, og han har et unikt samarbejde med Erik Sviatchenko og Alexander Scholz, hvilket i høj grad har betydning for, at vi præsterer så godt defensivt,« lyder det fra FCM-sportschef, Svend Graversen.

Den tidligere FC Nordsjælland-keeper har holdt målet rent i alle tre superligakampe på denne side af årsskiftet. I alt er det blevet til 12 clean-sheets for ham i sæsonen.

Med kontraktudløb til sommer var Jesper Hansen i sin gode ret til at forhandle med andre klubber om et skifte kvit og frit til sommer. Men det havde han ingen intentioner om.

»FC Midtjylland var hele tiden min første prioritet, så jeg er glad for, vi landede en ny aftale. Det er en fantastisk klub at være i, og nu er der ro på for både mig og min familie,« siger Jesper Hansen selv i pressemeddelelsen.

Den snart 35-årige målmand spillede fra 2013 til 2016 i fransk fodbold. Først for Evian og siden for Bastia, inden han skiftede til Lyngby.

/ritzau/