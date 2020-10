FC Midtjylland glæder sig over at have tanket selvtillid inden Champions League med en 3-1-sejr over OB.

FC Midtjylland vandt lørdag eftermiddag 3-1 over OB i Superligaen og kunne dermed tanke vigtige point på selvtillidskontoen inden onsdagens første opgør i gruppespillet i Champions League.

FCM-træner Brian Priske valgte ikke at spare nogen spillere, selv om OB-kampen blev spillet bare fire dage før Champions League-kampen mod italienske Atalanta.

Frank Onyeka deltog ikke i kampen mod OB, men det skyldtes en lille skade i landsholdssammenhæng. Priske håber, at han er klar onsdag.

- Det har været en vanskelig periode med landskampsaktivitet. Det er de vilkår, der er. Men jeg synes, at vi står godt inden Atalanta-kampen, siger FCM-træneren.

Modsat FCM fik Atalanta en dårlig generalprøve inden Champions League-opgøret onsdag, da holdet fra Bergamo tabte 1-4 til Napoli i Serie A.

Brian Priske var efter OB-kampen opmærksom på Atalantas nederlag.

- Vi kan altid tage noget med og se, hvad Napoli gjorde godt. Men onsdag er en anden kamp, der kræver en anden mentalitet og indstilling.

Også FC Midtjyllands anfører og forsvarsgeneral, Erik Sviatchenko, var lykkelig over at få en sejr inden onsdagens Champions League-opgør.

- Sejren over OB giver selvfølgelig ekstra moral. Det hjælper på selvforståelsen at vinde efter at have været bagud.

- Men det bliver et andet tempo på onsdag, siger Sviatchenko.

De mange midtugekampe mod europæiske tophold bliver ifølge Erik Sviatchenko ikke noget, der får den store indflydelse på FCM's superligasæson.

- Målt på kvalitet har vi niveauet til at være konkurrencedygtige i både Superliga og Champions League. Det fysiske skal vi vænne os til.

FC Midtjyllands første kamp i Champions League-gruppespillet spilles onsdag klokken 21 hjemme på MCH Arena mod Atalanta.

/ritzau/