Det bliver ikke til en bøde eller anden form for straf til FC Midtjylland, efter fans af klubben råbte homofobiske tilråb mod Viktor Fischer.

Det oplyser Jens Hjortskov, der er formand for Fodboldens Disciplinærinstans, til B.T. Og det er der en klar årsag til.

»Vi mener ikke, vi har hjemmel til at sanktionere klubben i den her situation efter de regler, vi er underlagt,« siger han og uddyber:

»Vi har en fast praksis om, at vi ikke håndterer og sanktioner sager, der foregår efter kampen uden for stadion.«

Optrinnet, som kan ses i videoen over, foregår muligvis på en parkeringsplads væk fra stadion. Det har dog ikke været muligt for B.T. at finde ud af, hvor råbene geografisk er ytret.

»Viktor Fischer, han er gay, allez-allez,« råbte de.

Fodboldens Disciplinærinstans dømmer efter de regler, de er underlagt, og som er udformet i andre instanser.

»Det kræver, at reglerne bliver ændret,« Jens Hjortskov og tilføjer:

»Jeg har ikke nogen holdning til, om reglerne skal ændres. Det er ikke os, der fastsætter reglerne, det er Divisionsforeningen. Det er op til dem at beslutte det, og gør de det, vil vi loyalt følge de ændringer, der ville komme.«

Direktør hos Divisionforeningen, Claus Thomsen, ser dog ikke, at der kommer en ændring.

»Vi kan ikke være ansvarlige for, hvad nogle grupper gør i samfundet,« siger Claus Thomsen.

Så du tænker ikke, at hvis man får bygget det sådan, at hvis der sidder en fangruppe eller andet sted og ytrer noget racistisk eller homofobisk, at man skal sige til klubberne, at de skal få styr på den gruppe... Det mener du er en anden magts opgave, er det sådan?

»Ja, det er sådan, det er. Det kan jo være hvem som helst (der ytrer sig, red.).«

Claus Thomsen mener desuden, at fodbolden har gjort et stort stykke arbejde mod racisme, ligesom de 'yder et bidrag mod homofobi' og henviser blandt andet til klubberne, DBU og fangrupperne.

Torsdagens sag kommer i kølvandet på flere homofobiske tilråb.

Både OB og Brøndby har fået bøder efter at have råbt mod Viktor Fischer.

Hele balladen startede i Odense, da OB mødte FC København med Fischer på holdet, og herefter råbte Brøndby-tilhængere lignende råb i en anden kamp.

FC Midtjyllands fangruppe Black Wolves har taget afstand fra ytringerne.

Flere parter har kritiseret tilråbene, som er blevet bredt beskrevet i hele mediedanmark.

Fischer selv fortæller, at han har 'isoleret sig fra det.'

