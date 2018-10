På blandt andet et mål af Rilwan Hassan sikrede FCM sejren over Vendsyssel, da førstepladsen blev generobret.

Herning. FC Midtjylland vandt søndag 3-0 hjemme over oprykkerne fra Vendsyssel FF.

Den tårnhøje angriber Paul Onuachu bragte mestrene foran, inden gæsternes forsvarsspiller Søren Henriksen scorede i eget net kort før pausen. Til sidst scorede tilbagevendte Rilwan Hassan til 3-0.

Kampens resultat betyder, at FCM igen er at finde på Superligaens førsteplads, efter at FC København i nogle timer havde overtaget den placering med sejr mod Randers FC.

For Vendsyssels vedkommende betyder kampens resultat, at forspringet til Hobro på sidstepladsen er mindsket til tre point efter weekendens runde.

Gæsterne fra Nordjylland var tæt på den første scoring, da en stor fejl fra FCM's forsvarsspiller Kian Hansen gav angriberen Seyi Adekoya chancen for at bringe Vendsyssel foran, men en fremragende redning holdt gæsterne fra fadet.

29 minutter inde i opgøret scorede Paul Onuachu til 1-0, da Awer Mabil sendte en høj bold i feltet, og her var den nigerianske angriber først på bolden, da han pandede føringen i nettet.

Få minutter før pausen blev føringen udbygget efter et selvmål. Et indkast blev sendt i feltet, hvor gæsternes forsvarsspiller Søren Henriksen fik hovedet på bolden, og han måtte se den sejle i eget net.

Anden halvleg blev indledt bedst af FCM, der i flere omgange blev farlige blandt andet takket være målscorer Onuachu, men Vendsyssel-defensiven holdt stand.

Et kvarter før tid var FCM's finske midtbanestyrmand, Tim Sparv, nærgående med et skud udefra, men Nicolaj Flø i mål fik sendt bolden over mål og ud til hjørnespark.

Til sidst afgjorde den tilbagevendte midtbanespiller Rilwan Hassan opgøret med en sen scoring til 3-0.

/ritzau/