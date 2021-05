FC Midtjylland-direktør, Claus Steinlein, er skuffet over sølvet og vil nu evaluere alle omkring holdet.

FC Midtjyllands sølv i denne sæsons Superliga er en stor skuffelse for direktør Claus Steinlein.

Han havde håbet, holdet kunne følge op på et 2020 med mesterskab, Champions League-gruppespil og fine resultater i første halvdel af superligasæsonen ved at genvinde mesterskabet.

Han kan dog ikke pege på én ting, som er gået galt i foråret, men mener i stedet, at nedturen skyldes flere små ting.

- Jeg tror ikke, man kan finde én ting, der lige har manglet her i foråret. Jeg tror, det er mange ting, der har gjort, at vi lige har manglet det sidste.

- Det er det, vi skal evaluere nu, hvilket vi egentlig også gør, når vi har vundet guld.

- Vi skal evaluere trænerne, så skal vi evaluere ledelsen sammen, og vi skal evaluere spillerne. Og når vi har evalueret, må vi se, om der er én til tre procent at hente på de forskellige steder.

- Det er ikke sådan, så jeg lige kan sige, det er den prik der, men samlet set står jeg bare med en fornemmelse af, at det har været for svingende, siger Steinlein.

Mange udråbte før forårssæsonen FCM som store favoritter til guldet inklusiv klubben selv, som meldte det ud som det klare mål.

Det blev dog som bekendt overraskelsen Brøndby, der vandt sit første mesterskab i 16 år. FCM-træner Brian Priske mener dog ikke, at man var for selvsikker, da klubben meldte ud, at man så sig selv som favorit til guldet.

- Der er ikke nogen af os, der har været selvsikre. Vi kender godt gamet, og vi ved godt, hvad det indeholder.

- Vi har haft stor tro på vores egne evner, og det har vi altid, og det havde vi også på det tidspunkt.

- Jeg havde en fornemmelse af, at vi selv kunne bestemme, om vi ville vinde eller ej. Vi har bare været for svingende, erkender midtjydernes træner.

Han mener, at mesterskabet blev tabt i den sidste halvdel af slutspillet.

- Der har dog været gode præstationer i foråret, hvor vi har slået Brøndby to gange, og vi har slået FC København her på hjemmebane, hvor vi spillede noget af det bedste fodbold, synes jeg.

- Summa summarum har vi været for uskarpe i den sidste del af mesterskabsspillet, siger Priske.

/ritzau/