FC Midtjyllands Claus Steinlein er glad for duellen med FC København, som han mener, er god for begge klubber.

FC Midtjylland og FC København er igen i denne sæson i duel om guldet i 3F Superligaen, og den hårde kamp om mesterskabet er god for begge klubber.

Det mener FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein, som vurderer, at de to klubber presser hinanden til hele tiden at blive bedre.

- Det er super fedt for Superligaen, at der igen i denne sæson er to klubber, der kæmper så hårdt om at blive dansk mester, og vi presser hinanden til at blive bedre, siger Steinlein.

- FCK har en super stærk trup med mange gode spillere, og de har gjort det virkelig godt i denne sæson. Det synes jeg også, at vi har, så det bliver tæt til det sidste.

- De seneste år har begge klubber fået historisk mange point, og vi presser hele tiden hinanden, og det gør mig ikke noget, hvis vi kan fortsætte dette parløb, så længe vi vinder flere titler end FCK.

FC København-træner Ståle Solbakken udtalte for nylig til B.T., at FCK kunne dominere mere i dansk fodbold, hvis holdet ikke skulle bruge kræfter i Europa.

FCM er ikke med i Europa i denne sæson, og Steinlein erkender, at europæisk succes er noget, der mangler i klubben.

- Ståle er sindssygt god til at håndtere pressen og finde disse vinkler, men det er fair nok, for vi har ikke været gode nok i Europa, og så længe vi ikke har det, kan Ståle slå på det, siger Steinlein.

- Det betyder bare, at jeg hver eneste dag, når jeg og resten af FCM-organisationen står op og går på arbejde, så er det med målet om europæisk succes.

- Nu fører vi Superligaen med syv point, og jeg tror på, vi kan køre det hjem, for det har vi træneren og holdet til, men derefter er det et mål for os at komme i et europæisk gruppespil.

Claus Steinlein peger på, at kontinuitet på ledelsesgangene er en af årsagerne til, at FCM hele tiden rykker sig.

- Vi rykker os hele tiden, og det skyldes blandt andet, at vi sidder nogle i direktionen og organisationen, som har været her i klubben i rigtig mange år. Vi har kontinuitet, vi kender hinanden og ved, hvad klubben gerne vil.

- Vi har rykket os konstant i de 20 år, vi har eksisteret, og nu drømmer vi om at rykke os endnu længere, siger Steinlein.

FCM fører Superligaen med syv point ned til FCK.

/ritzau/