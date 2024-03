Perioden efter Kristoffer Olssons sygdom har været hård i FCM, siger Claus Steinlein til Tipsbladet.

Den seneste periode har været barsk i den danske fodboldklub FC Midtjylland, efter at midtbanespilleren Kristoffer Olsson faldt om 20. februar og siden har ligget i respirator.

Det siger FCM-direktør Claus Steinlein til Tipsbladet.

- Det har været en meget speciel tid, hvor fodbold ikke har været det vigtigste. Det har været nogle meget barske og følelsesladede dage for spillere, trænere og ansatte i klubben, siger Steinlein.

Spillere, trænere og ansatte i klubben har undervejs i forløbet talt Olssons situation og håndteringen af det igennem med FCM's egne specialister, psykologer og eksterne støtter.

Søndag var superligaklubben i kamp mod AGF. Efter aftale med familien blev nyheden om Kristoffer Olssons tilstand først meldt ud tirsdag morgen efter kampen.

- For spillerne og for os ledere var kampen i søndags meget speciel i forhold til Kristoffer. Vi vidste det, vi havde talt med hinanden om det, men vi kunne ikke sige noget om det til andre. Der tror jeg, det hjælper i processen, at man kan være lidt mere åben om det, siger Steinlein til Tipsbladet.

Siden nyheden kom frem, har en lang række danske og internationale klubber sendt støttebeskeder til midtbaneprofilen.

- Selv om vi er rivaler på banen, står alle sammen, når uhyggelige hændelser som den med Kristoffer sker. Vi er så taknemmelige for den hjertevarme støtte, vi mærker fra fans, klubber og organisationer i ind- og udland, siger Claus Steinlein.

FCM skal i kamp igen i Superligaen fredag, hvor FC København gæster Herning.

I forbindelse med kampen er der planlagt en hyldest til Olsson i kampens ottende minut. Olsson spiller i nummer otte for FCM.

/ritzau/