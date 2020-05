»Det er en sindssygt dum kommentar. Men det må jo stå for hans egen regning.«

Sådan lyder det skarpt fra FC Midtjyllands kommercielle direktør, Jacob Jørgensen, da B.T. fanger ham på telefonen.

Årsagen skal findes i, at marketingchefen i Superliga-klubben Brøndby IF, Thomas Skov Petersen, søndag lagde et opslag på det sociale medie Twitter.

Her skød han skarpt mod Superligaens aktuelle førerhold, FC Midtjylland, der ligesom en lang række andre fodboldklubber, deriblandt Brøndby IF, har fået specialdesignet fodboldtrøjer under coronakrisen.

Gårsdagens nyheder bliver hurtig meget gamle nyheder med salgstempoet på den trøje her. Så må vi leve med, at en anden klub kom før os ved at købe et restlager af en standard trøje - på 500 stk - som matcher den nærmeste rivals klubfarve. https://t.co/xGOpHvjlfr — Thomas Skov Petersen (@ThomasSkovPeter) May 3, 2020

'Gårsdagens nyheder bliver hurtigt meget gamle nyheder med salgstempoet på den trøje her. Så må vi leve med, at en anden klub kom før os ved at købe et restlager af en standardtrøje – på 500 stk. – som matcher den nærmeste rivals klubfarve,' lød det i Thomas Skov Petersens opslag.

Efterfølgende er det dog væltet ind med kommentarer på opslaget, hvor folk viser utilfredshed med marketingchefens stikpille.

Det skyldes især, at omsætningen fra FC Midtjyllands specialdesignede trøje, der blev sat til salg under kampagnen 'Alle for én', går ubeskåret til lokale madleverandører i regionen, der over flere dage vil stå klar med boder og servere mad for de hospitalsansatte, som klubben selv oplyser på sin hjemmeside.

I modsatte ende af landet går indtjeningen fra salget af Brøndbys 'Aldrig Alene'-trøje til klubben selv, hvilket gør utilfredsheden med Thomas Skov Petersens opslag større.

Sådan ser de to superligaklubbers støttetrøjer ud. Foto: FC Midtjylland / Brøndby IF Vis mere Sådan ser de to superligaklubbers støttetrøjer ud. Foto: FC Midtjylland / Brøndby IF

Hos FC Midtjylland ser Jacob Jørgensen dog anderledes positivt på rivalens initiativ.

»Brøndby har fulgt op på en tendens med Hummel-klubbernes 'vi støtter os selv'-trøjer, og det er der intet galt i. Jeg forstår godt, at mange vil støtte op om det, og det er super flot af dem,« siger han og tilføjer:

»Vi har så bare valgt at gå en anden vej, og så ved jeg ikke, om hans kommentar bunder i nogle mindreværkskomplekser eller noget.«

»Men det, man kan sige, er, at det klæder ingen at hævde sig på andres bekostning,« siger Jacob Jørgensen.

I Twitter-opslaget skrev marketingschef Thomas Skov Petersen, at der var tale om et restlager af 500 standardtrøjer. En påstand, som Jacob Jørgensen ikke giver meget for.

Kommerciel direktør i FC Midthylland Jacob Jørgensen kalder Thomas Skov Petersens kommentar for 'sindssygt dum'. Foto: Henning Bagger Vis mere Kommerciel direktør i FC Midthylland Jacob Jørgensen kalder Thomas Skov Petersens kommentar for 'sindssygt dum'. Foto: Henning Bagger

»Det passer ikke. Det er direkte løgn. Vi har fået specialdesignet vores trøje med Nike. Derfor er den også i en limited edition,« siger Jacob Jørgensen og fortsætter:

»Farven hvid er valgt med udgangspunkt i hospitalskitlerne. Så ved jeg godt, at der også er mange i blå og andre farver efterhånden, men den historiske sygeplejeruniform er hvid, så det har intet med rivaliserende klubtrøjer at gøre.«

»Man kan så undre sig over, hvorfor Brøndby har valgt farven blå til deres trøje. Måske det er inspireret af Lyngby,« siger Jacob Jørgensen grinende.

B.T. har forsøgt at få Thomas Skov Petersen i tale, men han har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet har B.T. modtaget en skriftlig kommentar fra marketingschefen.

'Brøndby IF's fans har de seneste par uger haft nogle godmodige drillerier frem og tilbage med FC Midtjyllands fans i forbindelse med vores to klubbers støttetrøjer, og det var den ild, jeg gik ind i og pustede til i går.'

'FC Midtjylland kan jo selv godt lide at være 'den frække dreng i klassen', og vores to klubber og fans er altid gode til at kunne give og tage drillerier, og med ingen kampe i disse uger, så har trøjedysten på Twitter de sidste par uger desværre været det nærmeste, vores fans har været på en kamp,' skriver Thomas Skov Petersen.