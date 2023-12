FC Midtjylland er ikke på udkig efter forstærkninger, da man er meget tilfredse med kvaliteten i truppen.

Sommerens transfervindue gik ikke stille for sig i FC Midtjylland, hvor klubben hentede hele 13 nye spillere til truppen.

Flere af de spillere er ved at finde sig til rette på Superligaens øjeblikkelige førerhold, og sportsdirektør Svend Graversen har ikke planer om at hente yderligere spillere til.

- Vi er aldrig blinde for at forstærke os, men i sidste ende så har vi den trup, som vi vil stå med, siger Svend Graversen.

Der venter et transfervindue til januar, og Svend Graversen har heller ingen intentioner om at sælge ud af profilerne. Der skal mange penge på bordet for at friste ham.

Han erkender dog, at buddene potentielt kan blive for store til, at man kan sige nej.

- Det er desværre sådan, at vi ikke helt selv er herre over det, for der kan komme nogle og lægge store penge. Men der skal virkelig også store penge på bordet for, at vi går ind og piller ved det hold her, siger Svend Graversen.

Den massive spillertilgang i sommerens transfervindue har gjort, at FC Midtjylland står med en stor trup, og den skal slankes i løbet af vinterpausen.

- Der er nogle steder i truppen, hvor der er for stor konkurrence, og det skal vi have kigget på. Der skal nok to-tre-stykker ud.

- Der er nogle spillere, som ikke spiller nok. De har også deres karriere at tænke på, og der har vi god dialog med nogle af spillerne, siger sportsdirektøren.

Holdets træner Thomas Thomasberg er ligeledes tilfreds med kvaliteten i FCM-truppen.

Han ser et hold, der høster frugterne af, at sommerens nye spillere er ved at være spillet ind på holdet.

- Vi lavede 13 skift i sommerpausen, og nogle af dem kom tidligt og nogle lidt senere. Vi har et konkurrencedygtigt hold, og det kan man se på den stime, som vi har sat sammen.

- Vi har fået en retning, og den ro har jeg kunnet mærke helt oppe fra ledelsen og ned i spillertruppen. Det er en fed klub og en god gruppe, som vi har, siger Thomas Thomasberg.

FC Midtjylland overvintrer på Superligaens førsteplads efter en flot afslutning på efteråret med seks sejre i træk. Mandag blev Viborg banket med 5-1 i Herning.

/ritzau/