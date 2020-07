Danskerklubben Brentford kan sikre oprykning til Premier League, og det vækker begejstring i det midtjyske.

Det kan virke underligt, at der udbrød jubel på MCH Arena under FC Midtjyllands kamp fredag aften mod FC Nordsjælland, da Huddersfield tog føringen i en kamp mod West Bromwich.

Men det er der ifølge FCM-sportschef Svend Graversen en god grund til.

- Vores fans lægger mærke til det, for det betyder noget for os som klub, siger Svend Graversen.

Sejren til Huddersfield betyder nemlig, at Brentford nu selv kan afgøre, om klubben i næste sæson skal spille Premier League-fodbold.

Brentford og FC Midtjylland er begge ejet af Matthew Benham og er derfor del af et samlet setup.

- Vi er selvfølgelig glade, når Brentford nu har muligheden for selv at afgøre det, og derfor gør vi noget ud af det, siger FCM-sportschefen.

I kampen på MCH Arena blev der løbende opdateret fra opgøret i England over stadionets højttaleranlæg.

- Vi er stolte af, at det går godt for Brentford, Thomas Frank og Rasmus Ankersen, siger FCM-chefen.

Danske Thomas Frank er træner i Brentford, og Rasmus Ankersen er sportsdirektør i Brentford og bestyrelsesformand i FC Midtjylland.

- Det er en gave for det fodboldkort, som vi er en del af. At vi lige er blevet mestre, og at Brentford kan rykke op.

- Hvis det sker, har det været en fantastisk sæson, siger Svend Graversen.

Sportschefen indikerer, at en eventuel Brentford-oprykning kan komme til at gavne midtjyderne.

- Det er svært at sige, hvad en mulig Premier League-oprykning vil betyde for samarbejdet, men det gør jo den klare forskel, at vi har et hold i FCM, der skal spille europæisk, og et hold i Brentford, der måske skal spille Premier League i næste sæson, siger han.

Den danske midtbanespiller Emiliano Marcondes var i efteråret udlejet fra Brentford til FCM, hvor han hjalp midtjyderne godt på vej mod mesterskabet, inden han i 2020 har præsteret godt i Brentfords jagt på oprykning.

Det glæder FCM-sportschefen, at Marcondes har været en sådan sæson i gennem.

- Jeg tror aldrig, at vi har haft en spiller i Danmark, der først er blevet dansk mester og så efterfølgende rykker op i Premier League, hvis det altså sker, siger Graversen.

Sportschefen vil ikke udelukke, at lignende løsninger klubberne imellem finder sted.

- Marcondes-aftalen var et godt scenarie for begge klubber, fordi han havde brug for spilletid, og vi var glade for at få en spiller som ham ind på det tidspunkt.

- Måske kommer der flere Marcondes-scenarier, men det er ikke noget, jeg ved på nuværende tidspunkt, siger han.

Brentford kan med en sejr lørdag gå forbi West Bromwich på andenpladsen i The Championship.

