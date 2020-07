Den engelske Championship-klub med det store danske aftryk Brentford flirter voldsomt med en oprykning til Premier Leagues gyldne haller.

En oprykning, der kan smide omkring en milliard kroner af sig i primært tv-penge, og pludselig kan Brentford-ejer Matthew Benham stå med en særdeles velpolstret pengepung.

Og Benham ejer også FC Midtjylland, og der spekuleres allerede i, hvordan Premier League-milliarden kan komme Herning-klubben til gode.

FCM-direktør udtalte i den forgangne uge til B.T., at FC Midtjylland måske 'får nogle af de penge til at udvikle vores fodboldforretning'.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men nu præciserer midtjydernes bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, hvilke konsekvenser en Brentford-oprykning kan få for de kommende danske mestre.

»Jeg har set nogle af de der overskrifter om, at der kommer jeg-ved-ikke-hvor-mange millioner ned i hatten på FCM, hvis Brentford rykker op. Det er slet ikke sådan, det kommer til at fungere,« siger Ankersen, der ved siden af jobbet i Midtjylland er sportschef i Brentford.

»Grundlæggende vil det være en god ting for FCM, for 'at the end of the day' har vi jo den samme ejer. Og det er klart, at hvis Brentford kommer i Premier League, giver det ham en økonomisk robusthed, som gør, FCM måske kan tage lidt flere chancer på transfermarkedet.«

»Måske kan vi lave nogle investeringer, som vi ellers havde været tilbageholdende med.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Men det er svært at sige, hvad det konkret vil betyde for FCM. For det er ikke sådan, at der bliver sendt en check på 100 millioner kroner til Herning,« fortæller Rasmus Ankersen.

Brentford, der har dansk cheftræner i Thomas Frank og masser af danskere i spillertruppen, indtager p.t. tredjepladsen i The Championship.

Herfra jagter London-klubben Leeds og West Bromwich Albion, der indtager første- og andenpladsen, der begge udløser direkte oprykning til Premier League.

Nummer tre, fire, fem og seks mødes i playoffspil om den tredje og sidste billet til det forjættede land.