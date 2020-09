Det var slet ikke noget dumt resultat for FC Midtjylland.

0-0 i Tjekkiet mod Slavia Prag betyder, at midtjyderne nu blot skal sejre om en uge hjemme i Herning, så er der Champions League-bold. Og det faktum gør også, at FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein allerede er begyndt at slikke sig om munden.

»Det ser ud til, at det ligger til os. Vi arbejder hårdt som kollektiv, og det er marginalerne, der afgør det, men hvis drengene er lige så fokuserede som i dag, er jeg sikker på, at vi kan gøre det,« siger Claus Steinlein til TV3+.

Der er ingen tvivl om, at Claus Steinlein havde set sit hold spille en flot og veludført europæisk kamp i Prag.

Men han fortalte også, at FC Midtjylland-holdet trods det fine resultat var skuffede over, at de ikke fik en sejr med hjem tik returkampen.

»Den lå mere til os, men det er Champions League - det er playoff. Og det er et hold, der spillede Champions League sidste år. Det lå til os, men deres målmand tog et par gode redninger. Vi holder dem stort set fra fadet og har selv chancer. Så må vi bare gøre det på hjemmebane,« siger Claus Steinlein.

FC Midtjylland er nu bare én kamp fra at ende i Champions League. Vinder midtjyderne hjemme på MCH Arena, er billetten sikret, mens uafgjort, hvor Slavia Prag scorer, vil sende tjekkerne videre.

Om en uges tid får vi svaret på, om et dansk hold igen skal i Champions League - og om FC Midtjylland skal det for første gang i klubbens historie.