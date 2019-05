FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, måtte søndag erkende, at hans hold i denne omgang ikke kunne leve op til de store armbevægelser, der kendetegner fusionsklubben på Heden.

Midtjyderne havde meldt ud, at man i denne sæson gik efter både DM-titel og pokaltriumf.

Men med FC Københavns sejr over Brøndby søndag stod det klart, at DM-guldet havnede i hovedstaden.

Er sæsonen officielt en skuffelse, hvis ikke I vinder pokalfinalen?

»Det er jo klart, at vi havde sat næsen op efter guldet og meldt ud, at vi gik efter både mesterskab og pokaltitel. Så det vil selvfølgelig være en skuffelse, hvis ikke det lykkedes at vinde pokalen,« lød det fra Kenneth Andersen, der godt ved, at hammeren falder ekstra hårdt ned over FCM, når holdet fejler.

»At have modet til at turde sige, at man gerne vil være med (i guldkampen, red.), indebærer jo også den risiko, at det kan gå galt. Og hey, tillykke til FCK med mesterskabet - de har været rigtig rigtig gode.«

Vi har set i Canal 9's 'Superligaen Backstage'-dokumentaren, at jeres opmålinger og analyser viste, at I er et bedre hold end FC København. Hvad er gået galt?

»Jeg tror, der er mange ting, der er gået galt. I starten af slutspillet får vi skabt de chancer, vi gerne vil, men vi får ikke rigtig udnyttet de gode momenter.«

»Og så har vi været onde ved os selv. Vi har givet for mange store chancer til modstanderne. Så det er en kombination at mange ting, der gør, at vi ikke er lykkes,« forklarede Kenneth Andersen.

FC MIdtjylland møder Brøndby i pokalfinalen den 17. maj.