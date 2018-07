Da FC Midtjylland vandt klubbens første superliga-guld i 2015, glippede titelforsvaret året efter.

Herning. Superligasæsonen venter ikke på, at VM er slut.

Allerede fredag aften sparkes kampen om DM-guldet i gang, og for mesterholdet FC Midtjylland er fokus på at forsvare titlen.

En tredjeplads og 12 point efter mestrene fra FC København. Det var facit for FCM i sæsonen 2015/16, da klubben for første gang skulle forsøge at forsvare superliga-titlen.

I den kommende sæson, hvor FCM lægger ud lørdag hjemme mod AGF, skal det være anderledes for det midtjyske mesterhold, siger administrerende direktør, Claus Steinlein.

- Sidste gang byggede vi et hold op fra bunden igen, efter at vi blev mestre. Vi fik det europæiske eventyr, men solgte så en del spillere. Der var måske en syv-otte spillere, som forlod os i det halvår, siger Steinlein.

Det gik især galt efter vinterpausen i sæsonen 2015/16.

- I år har vi forsøgt at bygge videre på det hold, vi blev mestre med. Sidste gang rev vi det ned og byggede noget nyt op.

- Vi forsøger nu at bygge videre på mesterholdet ved at købe forstærkninger og ved at have forlænget med for eksempel Erik Sviatchenko og Tim Sparv, siger Steinlein.

- Vi er blevet mestre to gange på fire år. Vi stræber efter at blive bedre, så nu er næste mål at se, om vi kan forsvare et mesterskab. Jeg mener, at vi har spillerne til det, siger han.

FCM sluttede fire point foran Brøndby i sidste sæson efter en flot slutspurt. Som nummer fire endte FCK hele 27 point efter FCM, men det var nok lige i overkanten, medgiver Steinlein.

Han ser netop Brøndby og FCK som FCM's klart største udfordrere i den kommende sæson.

Superligaen begynder fredag aften. Klokken 18 tager Vejles oprykkere imod Hobro. Klokken 20.15 gælder det Sønderjyske-AaB.

FCM begynder titelforsvaret lørdag klokken 19 hjemme mod AGF.

/ritzau/