Med Brian Priskes bagperron placeret i trænersædet har FC Midtjylland nu spillet sig suverænt alene i spidsen for Superligaen

Og med søndagens suveræne 4-1-sejr hjemme over guldkonkurrenterne fra FC København er den midtjyske ledelse efterhånden løbet tør for argumenter for ikke at belønne Priske med en permanent cheftræner-kontrakt.

»Ja ja, det ser rigtig godt ud. Han gør det godt,« lød det fra direktør Claus Steinlein efter kampen.

»Når vi kommer hen til juleaften, så har vi styr på det. Det har vi aftalt med Priske.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Hvorfor ikke bare give ham en kontrakt nu?

»Det er jo egentlig mere, fordi at vi skal fokusere på kampene.«

Men nu er der landskampspause - ville det ikke være oplagt at ordne det her?

»Det kunne være ... haha. Altså, det virker til, at det er et godt match - både for Priske og for os.«

»Nu bruger vi lige lidt tid til at tænke os om. Men han er i 'pole position'. Og det skader ikke at spille, som vi gør i kampen i dag (søndag, red.).«

Jeg hører dig altså sige, at Brian Priske bliver permanent cheftræner.

»Han er klart favorit til det, ja.«

Brian Priske - der i august blev indsat som midlertidig cheftræner, da Kenneth Andersen sagde op - er lidt mere tilbageholdende på fremtidsspørgsmålene.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg prøver bare at holde fokus på mig selv. Selvfølgelig hjælper det, når man vinder nogle fodboldkampe. Men den beslutning ligger uden for min rækkevidde, og derfor bruger jeg ikke så meget tid på det,« lød det fra Priske, der afviste, at kontrakforhandlingerne var indledt.

»Svend (Sportschef Svend Graversen, red.) og Stein (Claus Steinlein, red.) har løbende evalueret - men vi har ikke haft kontraktsnakke.«

Vil du kunne se dig selv vende tilbage i en assistentrolle, nu hvor du har smagt på cheftræner-tilværelsen?

»Jeg kan ikke bruge 'hvis og hvis' til noget. Men jeg trives i rollen som cheftræner, og det har jeg fuldt fokus på.«