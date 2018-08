Det bliver Europa League-gruppespillet, FC Midtjylland skal gå efter.

Onsdag aften sendte 0-0 mod FC Astana midtjyderne ud af Champions League, og B.T. Sport har fanget klubbens direktør, Claus Steinlein.

Hvilken følelse står du med efter at have sovet på det?

»En ekstrem skuffelse over ikke at være kommet i Champions League, som vi drømte om. På den anden side er vi enige om, at Astana var et klassemandskab. Der er en grund til, de har været i gruppespillet tre gange. Deres budget er større end vores. Men vi følte, vi havde chancen, og var med hele kampen.«

FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, mener, der er positive ting at tage med fra Astana-kampene. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands direktør, Claus Steinlein, mener, der er positive ting at tage med fra Astana-kampene. Foto: Henning Bagger

Europa er ikke slut – men hvor skuffede er I over, det ’kun’ er Europa League nu?

»Vi vidste, det ville blive svært at komme i Champions League-gruppespillet, men i en klub som FC Midtjylland med store ambitioner skal vi turde drømme om det.

Nu siger du selv, I har store ambitioner – var det for dårligt i de to kampe?

Jeg sidder med en fornemmelse af, at første halvleg i Astana og en halv time i går kunne jeg have ønsket lidt mere. Vi startede godt i går, hvor de var usikre. Vi bliver snydt for to dødboldsmål, hvor vi manglede lidt held der. Det er små frispark, der kan dømmes, men hvor man også kan lade være. Vi havde ikke marginalerne på vores side. Omvendt havde Jesper (Hansen, red.) et par gode redninger i går.

Midtjyderne var ikke helt tilfredse med onsdagens dommer, Juan Martinez Munuer. Foto: Bo Amstrup Vis mere Midtjyderne var ikke helt tilfredse med onsdagens dommer, Juan Martinez Munuer. Foto: Bo Amstrup

Hvad går galt – nu var der måske nogle dommerkendelser – men omvendt er der jo blandt andet også indlæg og frispark, der bare ikke sidder, som de skal, fra jer?

Det har intet med dommeren at gøre. Vi kigger kun på os selv. Vi møder et klassemandskab og spiller med til sidste minut. Skulle vi lykkes, skulle der have været nogen, der top-performede og lavede noget ekstraordinært. Vi savner en ekstra kanin at hive op af hatten. Det er de små detaljer. Havde vi scoret, havde vi i dag kaldt det fantastisk og kynisk.

Skulle I ikke have trykket mere på speederen i går?

»Jeg synes, vi trykkede på speederen det første kvarter. Så går der en halv time, hvor vi ikke får lagt vores pres, fordi vi ikke kan. De er for dygtige. Hele anden halvleg synes jeg, vi trykker på. Peter Kjær siger godt nok i studiet, at Astana ikke ville være et top-4 hold i Danmark. Jeg er ikke enig. Det er landsholdsspillere og spillere til kæmpe beløb.«

Fakta FC Midtjylland i Europa Med det samlede nederlag på 1-2 til FC Astana er FC Midtjylland ude af Champions League.

Midtjyderne træder dog ind i tredje kvalifikationsrunde til Europa League-gruppespillet.

Vinder FC Midtjylland i tredje runde, er sidste forhindring inden gruppespillet en sidste og afgørende playoff-runde over to kampe.

Flere af spillerne siger, I burde have slået dem – er du enig?

»Jeg synes, vi undervurderer dem lidt. Vi forsøgte at lægge vores pres. Det spillede de sig ud af. Jeg så godt, vores anfører (Jakob Poulsen, red.) sagde, at han syntes, at de ikke var så gode, som han havde forventet. Det tror jeg, er et tegn på, at vi selv er et okay hold.«

Hvad betyder det for FC Midtjylland, at det ’kun’ er Europa League nu?

»Ingenting på den store bane. Det betyder noget i forhold til, vi er trætte af det nu. Vi har bygget på i over 20 år nu og håbede at kunne tage skridtet ind i det forjættede land. Det ville give os et rygmærke om, at vi havde været i Champions League. Forhåbentlig har vi lært noget af kampen i forhold til at komme i Europa League-gruppespillet.«

Mikkel Duelund (tv.) og resten af FCM-mandskabet skal nu spille kvalifikation til Europa League-gruppespillet. Foto: Bo Amstrup Vis mere Mikkel Duelund (tv.) og resten af FCM-mandskabet skal nu spille kvalifikation til Europa League-gruppespillet. Foto: Bo Amstrup

I forhold til Europa League, hvor meget vil du så sige, at det SKAL lykkes?

»Det skal lykkes. Det er det, vi har som mål og ambitioner. Vi skal videre fra næste runde. Der er vi kæmpe favorit. Vi har tre gange så stort et budget som dem, vi skal møde, og målestokken er den samme som med Astana, bare i vores favør, og derefter kræver det lidt, for vi kan møde nogle rigtig stærke hold. Uanset hvem vi møder, er målet gruppespil. Det er det, FC Midtjylland har hævet overliggeren til.«

Hvor stor en fiasko er det, hvis det glipper?

»Det kommer an på, hvem vi møder. Det er alt for tidligt at snakke om fiasko. Vi kan møde et klassemandskab. Jeg vil kalde det en fiasko, hvis vi ikke går videre fra næste runde.«

Midtjyderne skal nu spille Europa League-kvalifikation. Foto: Bo Amstrup Vis mere Midtjyderne skal nu spille Europa League-kvalifikation. Foto: Bo Amstrup

I interviewet i går virkede du meget positiv på trods af skuffelsen. Hvordan kan det være?

»Sådan tror jeg, jeg er anlagt. Jeg ser på det positive. Det hjælper ikke at grave os ned. Der var nok dårlig stemning. Når magien ikke lykkes, bliver skuffelsen enorm, og jeg har aldrig hørt vores omklædningsrum så stille. Folk var selvfølgelig skuffede, og derfor valgte jeg at se på de gode ting.«

Det er jo ikke slut endnu – hvad siger man i sådan et omklædningsrum?

»I går og i dag er det krisetilstand. Det er ligesom, hvis man har været ude for en ulykke. Så skal man snakke om, hvad der er skidt, og den følelse, man har. I morgen skal vi have positiv energi igen.«