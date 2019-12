Erik Sviatchenko ser et FC Midtjylland-hold, der vokser og vokser til trods for masser af unge spillere.

Otte sejre i træk betyder, at FC Midtjylland har sat sig solidt på førstepladsen i 3F Superligaen med 50 point efter 19 kampe.

FCM, der søndag vandt 2-1 ude over Brøndby, har et forspring på syv point ned til FC København.

Vinderstimen og søndagens sejr over Brøndby vækker glæde hos anfører Erik Sviatchenko.

- Vi er helt oppe at køre, men vi er også ydmyge. Vi skal være ydmyge, fordi tingene kommer ikke af sig selv. Vi har arbejdet sindssygt hårdt for at nå hertil, siger FCM-anføreren.

FCM har et pointgennemsnit på 2,63, men det må ikke blive en sovepude i årets sidste kamp hjemme mod AGF.

- Et snit på over 2,6 er voldsomt, men det forpligter jo også. Og derfor skal vi arbejde stenhårdt.

- På søndag skal vi spille den sidste kamp mod AGF, og der skal vi være der igen. Vi skal have tre point i hver eneste kamp, siger Sviatchenko.

Stopperen har været med til at vinde DM-guld med et mere rutineret FCM-mandskab, men denne gang er der mange unge talenter på holdet.

- Det er et langt yngre hold, vi er røget cirka tre år ned i gennemsnit, så på den måde er det et anderledes hold at arbejde med.

- Det er unge og ærgerrige spillere - krydret med nogle rutinerede spillere. De er mega sultne, og den gode og positive energi smitter af hos alle, siger 28-årige Sviatchenko.

24-årige Emiliano Marcondes er en af de nye spillere i denne sæson.

Han er kommet til fra Brentford på en kort lejeaftale og står til at få sin sidste FCM-kamp mod AGF, som det ser ud lige nu.

- Det er virkelig en vindermentalitet, som er helt usædvanlig, og som jeg ikke har oplevet før. Det er lidt ekstremt, siger Marcondes.

Han holder en uges ferie efter AGF-kampen og tager derefter tilbage til Brentford, men han ved stadig ikke, hvor han ender i det nye år.

- Det kan sagtens ske, at jeg vender tilbage til FCM, og det er jeg overhovedet ikke afvisende over for. Der er et transfervindue, som er åbent i en måned. Og der kan alt ske.

- Selv om jeg begynder at score mål i Brentford og spiller fast, så kan det stadig være, at jeg kommer tilbage til FCM, fordi jeg synes, det er rigtigt fedt.

- Jeg kan bedre fornemme, hvad jeg vil, når jeg er derovre. Så kan jeg mærke, hvad min rolle i Brentford kommer til at være, siger Marcondes.

FCM-træner Brian Priske vil gerne holde på alle sine nuværende spillere i truppen - også Marcondes.

- Jeg er pragmatisk anlagt. Som udgangspunkt vil jeg rigtigt gerne arbejde videre med de her drenge. Vi har gang i så mange gode ting.

- Men kommer det rigtige bud på den rigtige spiller, så kan det være, vi sælger. Den tid, den glæde eller sorg.

- Vi er heldigvis kommet i en position, hvor vores økonomi er i en rigtig god tilstand, og klubben kan langt hen ad vejen forlange de penge, som den vil have for den enkelte spiller, siger Priske.

