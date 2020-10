FCM har lukket en sag om to udskiftede spillere, der ikke virkede til at glæde sig over sejren over Brøndby.

I vild eufori stormede samtlige af FC Midtjyllands spillere hen og jublede sammen med Erik Sviatchenko, da han i overtiden havde scoret det afgørende mål i lørdagens 3-2-sejr over Brøndby.

Men ude på tribunen var glæden mere afdæmpet hos de to udskiftede FCM-spillere Sory Kaba og Evander.

De sad i sekunderne efter scoringen helt forstenede og kiggede tomt ud i luften. Det kunne man se på tv-billederne fra superligakampen.

De bænkesure spillere var også et tema til mandagens FCM-pressemøde på Anfield, hvor midtjyderne tirsdag skal møde Liverpool i Champions League.

Erik Sviatchenko blev spurgt til sine holdkammeraters usolidariske opførsel på tribunen, hvor de ikke så ud til at glæde sig i lige så høj grad over sejren som resten af holdet.

FCM-anføreren fortæller, at sagen er behandlet og klappet af.

- Den er lukket. Det er egentlig det, jeg har kort at sige til det. Vi har løst den internt, og det er det vigtigste, siger Erik Sviatchenko.

Han ønskede ikke at fortælle, hvordan sagen var blevet behandlet.

