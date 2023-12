FC Midtjyllands målmand Martin Fraisl blev slået bevidstløs efter en duel i kampen mod Silkeborg.

Efter en halv times spil af mandagens opgør mellem Silkeborg og FC Midtjylland opstod der en uhyggelig situation.

En hård duel mellem Silkeborg-angriber Alexander Lind og FCM-keeperen Martin Fraisl resulterede i, at sidstnævnte fik Linds knæ i hovedet og blev slået bevidstløs.

Midtjydernes anfører, Henrik Dalsgaard, oplevede situationen fra nærmeste hold.

Dommer Peter Kjærsgaard kalder lægen ind på banen efter FCMs målmand Martin Fraisls sammenstød med Silkeborgs Alexander Lind Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Dommer Peter Kjærsgaard kalder lægen ind på banen efter FCMs målmand Martin Fraisls sammenstød med Silkeborgs Alexander Lind Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Det er aldrig rart at se en holdkammerat i den situation, og man kunne bare se, at han var helt væk.

- Alexander Lind strakte sig i duellen og ramte Martin (Fraisl, red.) med knæet, og så var Martin ellers væk, indtil lægerne kom ind. Derefter kom han stille og roligt til sig selv igen.

- Han var bevidstløs i noget tid inde på banen, og han er nu på hospitalet for at få tjekket, at der ikke tale om mere end en hjernerystelse, siger Henrik Dalsgaard.

Martin Fraisl er efter uheldet blevet kørt på Viborg Hospital for at blive tjekket.

I de hektiske sekunder, hvor uheldet skete, fik Alexander Lind vist det røde kort af kampens dommer, alt i mens flere af spillene forsøgte at få lægehjælp på banen.

Det fortæller Henrik Dalsgaard, der var en af dem, der appellerede ud mod sidelinjen.

- Jeg stod bare og råbte, at vi skulle have en læge ind, for jeg kunne hurtigt se, at den var ikke god. De var heldigvis på vej ind hurtigt.

- Førsteprioritet var at sikre, at Martin var okay, og så havde vi lidt tid til at fokusere på, at vi stadig havde en fodboldkamp at spille, siger FCM-anføreren.

Før Martin Fraisl blev båret ud af banen på en båre, kom østrigeren til bevidsthed igen, og han nåede lige at udveksle et par ord med Henrik Dalsgaard på vej ud.

Henrik Dalsgaard Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Dalsgaard Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det var rart at se ham hæve armen på vej ud, og han spurgte mig, om der i det mindste var rødt kort. Jeg svarede "ja", og så faldt han lidt til ro, siger forsvarsspilleren.

Silkeborgs træner, Kent Nielsen, så situationen fra sidelinjen, og det, der fylder for ham, er også, at Martin Fraisl har det okay efter omstændighederne.

- Alexander Lind traf en dårlig beslutning ved at gå ind i tacklingen, og vi er meget glade for, at det virker til, at Martin Fraisl er okay, siger Silkeborg-træneren.

FC Midtjylland endte med at udnytte overtallet flot og tog en storsejr på 4-1.

/ritzau/