FCM's anfører Jakob Poulsen har kontraktudløb til sommer, men han vil gerne fortsætte i FC Midtjylland.

FC Midtjylland-anfører Jakob Poulsen kan se frem til en hektisk periode i de kommende måneder.

Jakob Poulsens kontrakt udløber til sommer, og det betyder, at han allerede fra januar har mulighed for at snakke med andre klubber.

Den 35-årige anfører slår dog fast, at førsteprioriteten er at blive i FCM.

Det sker efter FCM's 3-0-sejr over OB i Superligaen fredag.

- Jeg vil gerne blive her, men jeg spiller ikke for mine blå øjnes skyld, understreger Poulsen.

Snakken mellem Poulsen og FCM er endnu ikke begyndt, men alligevel er Jakob Poulsen fortrøstningsfuld.

- Mon ikke, at FCM kommer med et tilbud inden for en overskuelig fremtid. Nu skal vi lige igennem den sidste kamp mod Horsens, og så tager vi den bagefter, siger han.

Den aldrende midtbanestyrmand føler stadig, at han har noget at byde ind med på banen, og så længe det er sådan, kan han ikke se, hvorfor han skulle stoppe.

- Kroppen har det godt, og niveauet er stadig højt. Så længe kroppen kan være med, og jeg kan følge med de unge, er det stadig sjovt at spille, siger den tidligere landsholdsspiller.

Klubben er også interesseret i at snakke om forlængelse med anføreren, men sportsdirektør Svend Graversen fastslår, at vilkårene skal være de rette, hvis en aftale skal komme på plads.

- Jakob er glad for at være her, og vi er glade for at have ham, men vi skal finde ud af, hvad der er det rigtige.

- Jakob er vores anfører, han er en leder, og selvfølgelig mener vi, at det er det rette, at han skal blive her, men det skal være på de rigtige vilkår, siger sportsdirektøren.

/ritzau/