Sikke et drama.

AGF førte 1-0 i Superliga-hjemmekampen mod FC Midtjylland. Men selvom FC Midtjylland i anden halvleg fik udvist to spillere af dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt, vandt de regerende danske mestre ikke desto mindre 2-1.

»Det var en vild kamp og skønt, at vi endnu engang sikrede os tre point. Men jeg synes altså, at udvisningerne var en tand for hårde,« sagde FCM-anfører Jakob Poulsen til B.T.'s udsendte og tilføjede:

»Hvert enkelt rødt kort kan måske forsvares. Men hver især laver de (FCK's Paul Onuachu og Marc Dal Hende samt AGF's Casper Højer Nielsen, red.) vel kun to-tre frispark. Det var lige til den hårde sige. Jeg synes, man som dommer i den situation godt kan lade den køre.«

FCMs Marc Dal Hende måtte forlade stadion efter han fik det røde kort under Superliga-kampen mellem AGF og FCM på Ceres Park i Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Ifølge Marc Dal Hende fik FC Midtjylland med sejren slået en fed streg under, at de er seriøse kandidater til at genvinde det danske mesterskab.

»Det er klasse, at vi med to spillere i undertal kan vinde en hektisk kamp som den mod AGF. Der er altså ikke mange danske hold, der som os kan 'krige' den hjem på den måde. Jeg vil ikke sige, at vi nu er DM-favoritter. Men chancen for at vi kan vinde guld igen er vel fifty-fifty,« sagde Marc Dal Hende, der ærgrede sig over, at han blev udvist.

»Det første gule kort var tyndt. Til gengæld kan det andet, jeg får, forsvares,« erkendte han.

Til gengæld var Paul Onuachu ikke enig med dommeren i, at han burde være udvist.

Paul Onuachu scorede begge FCK-mål i midtjydernes sejr på 2-1 over AGF. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Jeg synes ikke, at min forseelse fortjente et rødt kort. Men sket er sket. Heldigvis vandt vi. Det var det vigtigste,« sagde Paul Onuachu.

FC Midtjyllands træner, Kenneth Andersen, havde det naturligvis fint med sejren.

»Undervejs i kampen følte vi indimellem, at at tingene gik os imod. Men her efter kampen må jeg sige, at jeg er virkelig stolt over mine spilleres fight. Det sidste kvarter blev vi sat under et enormt pres, men det lykkedes os på fornemste vis at afvise AGF's offensiv. Her fik vi i den grad ført bevis for, at vores defensive base er på plads,« sagde Kenneth Andersen.

I AGF-lejren ærgrede man sig over nederlaget.

AGFs cheftræner David Nielsen under Superliga-kampen mellem AGF og FCM. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi får en fin start på kampen og kommer foran 1-0. Men desværre mister vi grebet og kommer bagud 1-2. Efterfølgende får FC Midtjylland to spillere vist ud. Set i det perspektiv burde vi have scoret. Men når man ikke formår det, er det fortjent, at vi ikke vinder,« sagde stopperen Frederik Tingager.

AGF-træner David Nielsen kaldte sit holds præstation for 'uforløst'.

»Det ærgrer mig, at vi efter scoringen til 1-0 ikke holder flowet i spillet. Men sådan er det nogle gange mod gode hold. Og FCM er altså stærkt spillende i øjeblikket. Hvorvidt de kan vinde det danske mesterskab, må tiden vise, men de er bestemt ikke uden chance,« sagde David Nielsen.

Mens FC Midtjylland endte kampen med ni spillere på banen, havde AGF 10 spillere tilbage, da dommerens slutfløjt lød.

»Det da voldsomt, at tre spillere bliver udvist. Men dommeren dømmer vel det, der skal dømmes. Men det var altså en ekstrem fodboldkamp, der blev spillet på et højt fysisk niveau,« lød David Nielsens slutreplik.