FC Midtjylland slår koldt vand i blodet, selv om klubben lige nu ligger til at blive dansk mester.

FC Midtjylland står med rigtig gode kort på hånden i jagten på at genvinde det danske mesterskab.

Før søndagens kampe førte FCM Superligaen med blot et point, men efter at Brøndby tabte 2-4 i Randers, og FCM leverede en fornem præstation og vandt 3-0 mod FC Nordsjælland, er forspringet vokset til fire point.

De to klubber tørner sammen i næste weekend, men FCM's Anders Dreyer afviser, at der er tale om en matchbold i mesterskabskampen, til trods for at de forsvarede mestre kan spille sig syv point foran med tre kampe igen.

- Det er ikke en matchbold, fordi vi ikke kan vinde det endegyldigt på søndag.

- Selvfølgelig er det da en stor mulighed, hvis vi kan gribe den og vinde over Brøndby. Det er der ingen tvivl om, siger Anders Dreyer.

Alexander Scholz forholder sig ligeledes roligt til, at FCM søndag øgede sit forspring.

- Udgangspunktet er selvfølgelig bedre, men du vinder ikke et mesterskab fire runder før tid, når det ikke er matematisk muligt.

- Mesterskabsspillet er specielt. Alle smider point. Vi har sandsynligvis heller ikke smidt point for sidste gang, selv om jeg håber, at vi har. Det er bare svært, fastslår Scholz.

Mange danske fodboldfans tænker nok tilbage på 2018, når tankerne falder på den igangværende mesterskabsduel mellem FCM og Brøndby.

Her førte Brøndby med fem point fire runder før tid, men til sidst var det FCM-spillerne, der kunne række armene triumferende i vejret.

Af samme grund tillægger cheftræner Brian Priske heller ikke klubbens forspring afgørende betydning.

- Fire point betyder ingenting. Der er stadig fire kampe og 12 point at spille om.

- Vi tager kampen på søndag som den allervigtigste lige nu. Vi har fokus på den og på at hive tre point hjem til heden.

- Vores mindset bliver ikke at være tilfreds med en uafgjort mod Brøndby, siger Priske.

Der er bred enighed i FCM-truppen om, at holdet ikke vil stille sig tilfreds med mindre end en sejr mod Brøndby. De tre hidtidige indbyrdes kampe i sæsonen er da også endt med midtjysk sejr.

- Vi går 100 procent efter sejren. Vi kommer ikke til at stille os ned, for vi vil vinde derovre.

- Brøndby spiller godt. Men spiller vi, som vi gjorde mod FCN, så er vi svære at slå. Det kan alle se, siger Dreyer, som ikke var bekendt med Brøndbys pointtab, inden han gik på banen mod FCN.

