'Huh hah Babacar – Copenhagen super star', skreg hovedparten af de 26.000 tilskuere i Parken.

Det er sjældent, at FCK's nyerhvervelser har deres egen fansang, allerede inden de er trådt ud på Parkens grønsvær for første gang.

Men det havde FCK's nye senegalesiske angriber, Khouma Babacar, som kvitterede ved at slå københavnernes 2-0-sejr over OB fast med en lang tå.

Og han var efterfølgende rørt over fansenes gestus.

»Ja, det var meget smukt. Jeg er så glad. I min første kamp kunne jeg høre mit navn hele tiden. Det er fantastisk, og jeg ønsker at give den kærlighed tilbage til fansene ved at score hver gang,« lød det Babacar – der dog ikke selv ville kalde sig for en 'super star'.

»Haha … nok ikke en super star. Jeg er en normal person. Men jeg elsker den sang.«

Han sendte også noget kærlighed i retning af Denis Vavro, der stod for et fornemt oplæg til scoringen.

»Ja, det var fantastisk. Jeg elsker den fyr, for han har en fantastisk personlighed. Han gør mig rolig – på en måde.«

FCKs nr. 11 Khouma El Hadji Babacar. Superliga FC København - OB i Telia Parken søndag den 20. februar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere FCKs nr. 11 Khouma El Hadji Babacar. Superliga FC København - OB i Telia Parken søndag den 20. februar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Og den 28-årige senegaleser, der har masser erfaring fra flere sæsoner i Serie A, havde også overskud til at coache sine nye holdkammerater. Blandt andet stortalentet Roony Bardghji, der fik en lille lekture, da han satte i løb, da han skulle udskiftes.

»Jeg sagde til ham 'rolig, lad være med at løbe – vi vinder! Ikke løbe! Vi vil vinde, så vi skal ikke løbe ud. Gå roligt, haha.«

Og så var det hans første måde med dansk fodbold – i silende februarregn. Og hvordan var det?

»Koldt! Haha.«

»Nej, det er en dejlig by. Jeg kender København, for Dame N'Doye har spillet her – og han er en legende i Senegal.«

»Så da FCK ville have mig, sagde jeg til min agent 'selvfølgelig vil jeg det. Det er et stort hold, og jeg ville bare gerne komme.«