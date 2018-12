Som B.T. tidligere har afsløret, præsenterer Superligaens duks, FC København, snart en markant forstærkning.

Der er tale om den uruguayanske landsholdsspiller Guillermo Varela, der har en fortid i storklubber som Real Madrid og Manchester United.

B.T. har tidligere fortalt, at den 25-årige højreback i weekenden landede i København for at underskrive en kontrakt med Ståle Solbakken & co. Men sent mandag aften havde københavnerne endnu ikke offentliggjort noget som helst.

Men det har den uruguayanske journalist Sebas Giovanelli til gengæld.

#Peñarol| Guille Varela fue presentado en #Copenhague, su nuevo club en Dinamarca. Es el primer uruguayo en la institución. pic.twitter.com/K7O6myqnkX — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) December 17, 2018

På sin Twitter-profil har han postet et par billeder af Guillermo Varela, der poserer i FC København-trøjen foran en væg med grafitti.

»Guile Varela blev præsenteret i sin nye klub i Danmark. Han er den første uruguayaner i denne klub,« lyder teksten.

Ifølge B.T.s oplysninger betaler FC København den uruguayanske klub Peñarol i omegnen af 13 millioner kroner for den teknisk stærke forsvarsspiller.

Varela spillede to kampe for Uruguay under sommerens VM-slutrunde i Rusland.

I den seneste episode af B.T.s fodboldpodcast, Transfervinduet, diskuterer panelet Varela-indkøbet.