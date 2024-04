Han skal balancere en rolle som nybagt far og som fodboldspiller på et hold, der jagter Superliga-guld.

Og indtil videre går det strålende for FC Københavns svenske Jordan Larsson, der tidligere på ugen blev far - og søndag kronede en stærk kamp med et 2-0-mål efter en svær tid, hvor han har været langt fra spilletid.

Men hvordan balancerer man sin tid, energi og tanker mellem guldkamp og en nyfødt baby?

»Det er fantastisk. Det giver mig meget energi og motivation til at gå ud og give alt på banen, og det er måske også blevet nemmere for mig nu.«

»I perioden omkring kampen mod Midtjylland, var fødslen jo tæt på, så der tænkte man måske lidt mere over det. Men nu er han her, og jeg kan fokusere mere på fodbolden,« siger en storsmilende Larsson, som nu er far til to.

Men helt selv klarer han det ikke.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For familien Larsson har været i Danmark for at hjælpe de nybagte forældre.

»Vi får meget hjælp fra familien. Min mor har været her i flere dage, og min kone gør et fantastisk job - hun trækker et stort læs. Men han er heldigvis meget rolig og sover meget,« siger Larsson, der i 2-0-sejren over Silkeborg viste sig frem på flere måder.

Både med sit mål - men også for en aktion, hvor Silkeborgs Pelle Mattsson satte en grim tackling ind på svenskeren.

»Jeg har ikke set gengivelserne, men jeg har hørt, at den var meget grim, og jeg kunne også mærke den. Jeg forstår godt, at han prøvede at stoppe kontraen, men når man træder så højt oppe, så synes jeg måske, at der skal være rødt kort. Men jeg har ikke set den igen,« siger den svenske offensivsspiller, der fik sig en souvenir med fra tacklingen, hvor hele anklen vred rundt:

»Ja, hans knopper kan man godt se her. Prøv at se her, han trådte meget højt oppe! Men det vigtigste var, at der ikke kom en skade,« siger Larsson og viser sin medtagne læg frem for pressen og afslører flere knop-mærker.

Sejren over Silkeborg betyder, at FC København nu er nummer tre med tre point op til FC Midtjylland, mens Brøndby er alene i toppen med seks point ned til FCK.