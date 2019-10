Dame N'Doye kom tilbage fra en skade og scorede to mål, da FCK mandag vandt med 2-1 over AGF i Superligaen.

FC Københavns sejr over AGF mandag aften i Superligaen var hele holdets fortjeneste.

Det siger FCK-angriberen Dame N'Doye, der blev helten for københavnerne, da han scorede to mål i 2-1-sejren.

- Jeg kunne ikke gøre det alene. Det er teamwork, der får mig til at score, så jeg vil sige tillykke til alle drengene.

- Det var en meget vigtig kamp, som vi skulle vinde, fordi vi har kæmpet lidt på udebane. Men vi var rigtig stærke i dag (mandag, red.), siger han i et videointerview til FCK's hjemmeside.

34-årige N'Doye gennemgik i august en operation i knæet, som har holdt senegaleseren ude indtil nu, men mandag var han tilbage og spillede samtlige 90 minutter af kampen.

Og comebacket blev altså en stor succes.

- Det handler om at stole på sig selv og stole på holdkammeraterne og arbejde hårdt som alle andre. Jeg tror, det er nøglen, siger han.

Han er dog spændt at se, hvordan knæet reagerer efter kampen

- Jeg skal til behandling nu (mandag aften, red.), så må vi se bagefter, hvordan jeg har det, siger N'Doye.

FCK-manager Ståle Solbakken sagde efter kampen, at han var positivt overrasket over angriberen, men at han også vil passe på ham, og at N'Doye ikke kommer i spil til torsdagens pokalkamp mod FC Nordsjælland.

FCK ligger på andenpladsen i Superligaen med 31 point efter 14 kampe. Dermed er der fire point op til FC Midtjylland på førstepladsen.

/ritzau/