Manchester Citys spillere skal være mentalt klar til en svær aften i Parken, siger Pep Guardiola før FCK-møde.

Pep Guardiola er imponeret af, hvordan FC København har klaret sig i Champions League i denne sæson, og derfor udtrykker Manchester City-manageren den største respekt for københavnerne inden tirsdagens første ottendedelsfinale mellem to hold.

Han har gjort det klart over for sine spillere, at de trods en status som storfavoritter skal være helt på dupperne i Parken. Det siger Guardiola på et pressemøde i nationalarenaen mandag aften.

- Vi har stor respekt for FCK, for vi har set, hvad de opnåede i gruppespillet mod Bayern München og Manchester United. Det var ikke en nem gruppe, men FCK gjorde det godt i alle kampene.

- Jeg har altid stor respekt for vores modstandere, men når jeg så også ser på, hvad de præsterede i gruppespillet, må jeg bare sige: wow! Det har jeg også fortalt mine spillere. De skal være klar mentalt, de skal være klar til at lide for det, siger Guardiola.

Han peger på FCK's nullert ude mod Bayern München i gruppespillets næstsidste runde som kronen på værket. Her viste FCK mod og modenhed ved at opnå et brugbart resultat på en vanskelig udebane. I alt fik FCK otte point i gruppespillet.

Selv om FCK i de fleste kampe er spilstyrende, er Guardiola mest imponeret af FCK's defensiv.

- Jeg elsker at se, hvordan FCK forsvarer, og hvordan kæderne bevæger sig. Hver og en har respekt for sine holdkammerater og gør sit arbejde. Træneren har gjort et godt stykke arbejde, når de opfører sig på den måde, siger Guardiola.

- Jeg kan godt lide deres centrale forsvarsspillere, de kan distribuere bolden, hvorhen de vil, også over lange distancer. De er gode til at kombinere og sætte deres angribere i scene, og så har danske hold altid en vis fysik. FCK er også i stand til at presse højt med Mohamed Elyounoussi og de andre gutter.

Han vil helst rose FCK's kollektiv, men peger dog på stopperen Denis Vavro som den spiller, han er mest imponeret af.

På pressemødet påpeger den spanske fodboldtræner også, at lige præcis dette tidspunkt af turneringen har det med at give bemærkelsesværdige præstationer og resultater.

- Den første kamp i ottendedelsfinalen er altid svær, man skal finde Champions League-rytmen mentalt igen. Der er få undtagelser, men siden min Barcelona-tid har den første kamp i knockoutfasen altid været svær.

- Jeg tror, det bliver en tæt kamp mod FCK. Det kan jeg mærke. Og min fornemmelse viser sig tit at holde stik, siger Guardiola.

Tirsdagens opgør begynder klokken 21.

/ritzau/