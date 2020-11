Har FC København gang i en genial og udspekuleret masterplan, der skal undergrave rivalerne og guldkonkurrenterne fra FC Midtjylland? Det lyder spekulativt. Og så alligevel...

Forklaring på denne spændende teori følger.

Københavnerne har fået papir på drømmetræneren, Jess Thorup - og det er en ansættelse, der kan vise sig at koste dyrt hos Superliga-ærkerivalerne fra FC Midtjylland.

Jess Thorup efterlod nemlig et ledigt cheftrænersæde i belgiske Genk - og det sæde er FCM-træner Brian Priske ifølge B.T.s oplysninger nu én af topkandidaterne til.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

FCK har altså indirekte åbnet for muligheden for, at guld-konkurrenten får hugget hovedet af kort inde i den nye sæson.

Og puster københavnerne mon selv til det midtjyske korthus? Det har B.T. spurgt Jess Thorup - der tidligere har fortalt, at han vil bistå Genk i deres trænerjagt - om:

Har du anbefalet Genk at hyre Brian Priske?

»Øøh ... det tror jeg, at jeg holder for mig selv,« lyder det lidt tøvende fra den nye FCK-chef.

»Men det, jeg kan sige, er, at han jo har en historik i belgisk fodbold. Han har selv spillet i Genk - og også i Club Brügge - og han har haft familien med dernede. Men det andet vil jeg ikke kommentere på.«

Men kunne du se Brian Priske tage skridtet til belgisk fodbold nu?

»Det skal han jo selv afgøre. Eller - det bliver selvfølgelig Midtjyllands afgørelse. Men han har jo for alvor haft medvind her på det seneste, hvor det er gået fantastisk. Det er også gået stærkt, og man skal som træner opbygge noget erfaring i både medgang og modgang for at kunne stå der, når det virkelig blæser.«

»Jeg ved ikke, hvornår tidspunktet til at tage det næste skridt for Brian er rigtig - men selvfølgelig kommer det tidspunkt. Men det skal han afgøre sammen med Midtjylland og familien,« understreger Jess Thorup.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Da FC København mandag præsenterede Jess Thorup i Parken, sagde han følgende om Genk-farvellet:

»De har faktisk spurgt mig, om jeg vil hjælpe dem med, hvad der er kommet ud af det her - og hvad de skal kigge efter fremadrettet.«

Ifølge B.T.s oplysninger er Brian Priske lige nu nummer to på Genks træner-ønskeseddel.

Det belgiske medie Het Laatste Nieuws skriver, at favoritten lige nu er John van den Brom, der pt. står i spidsen for Utrecht.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Brian Priske førte i sidste sæson FC Midtjylland frem til et suverænt dansk mesterskab. Og i denne sæson har han ført midtjyderne frem til klubbens første Champions League-deltagelse.

Som aktiv spiller tørnede Priske fra 2003 til 2005 ud for Genk - og efter et ophold i engelske Portsmouth skiftede han til Genks ligarivaler fra Club Brügge.

I sommer var han ønsket som cheftræner af belgiske Standard Liege, men FC Midtjylland satte en stopper for den flirt.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjylland.