Raseriet ulmede i FCK'erne under den sidste del af kampen mod Manchester City, hvor de danske mestre var oppe mod en klar overmagt.

Et 1-3 nederlag til det engelske storhold var relativt billigt sluppet for FCK, der særligt havde svært ved at skjule på irritationen i kampens sidste og afgørende del.

Her faldt der flere gule kort for brok, da man desperat forsøgte at arbejde sig ind i kampen igen.

»Det var ikke noget, der ændrede noget som helst i forhold til resultatet. Men der var lidt, hvor vi syntes, at de fik lidt gratis. Det behøves de ikke, for de er gode til at klare sig selv,« sagde Rasmus Falk efter kampen.

Rasmus Falk skælder ud på dommeren og får gult kort mod Manchester City. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Falk skælder ud på dommeren og får gult kort mod Manchester City. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK-anføreren kaldte det for »tortur« at tørne sammen med klodens måske bedst spillende fodboldhold, og derfor var en dommer, der gjorde livet lettere for City-spillerne, det sidste danskerholdet havde brug for.

»Jeg tror, at det var i en situation, hvor Højlund vinder en duel, og jeg ikke er i nærheden af at synes, at der er frispark. Der får han lidt et 'star-kald',« sagde Falk om det gule kort, der tilfaldt efter 71 minutter.

13 minutter senere var det FCK-træner Jacob Neestrup, der fik en advarsel.

»Der bliver givet og taget, og det er, hvad det er,« sagde træneren efter opgøret, der ikke havde lyst til at uddybe, hvad der rent faktisk skete, da han fik vist sit gule kort.

Du kan læse B.T.s dom og karakterer fra opgøret her og her.

Returopgøret spilles på Etihad Stadium 6. marts.