FCK kom hurtigt bagud med to mål i Manchester, men responsen på skrækstarten var god, mener københavnerne.

FC Københavns spillere og cheftræner Jacob Neestrup er tilfredse med den måde, den danske mesterklub reagerede på efter at have fået en mareridtsstart på onsdagens Champions League-ottendedelsfinale ude mod Manchester City.

Efter ni minutters spil var københavnerne nede 0-2 og frygtede en ordentlig øretæve, men slap med et 1-3-nederlag i en kamp, hvor begge hold sparede flere spillere.

- Vi skal have kredit for, hvordan vi håndterede den dårlige start. Jeg har set mange hold tabe med seks og syv mål her, efter at de kom bagud med to mål på ni minutter. Vi viste karakter og responderede godt på den dårlige start, siger FCK-målscorer Mohamed Elyounoussi.

To af hans holdkammerater havde samme fornemmelse.

- Jeg tænkte shit. Det var hurtigere, end vi havde forventet. Så i det lys er jeg stolt af, hvordan vi reagerede på det. Det var ikke sjovt at komme bagud med to så hurtigt et sted, hvor mange andre hold er blevet kørt over.

- Der er ikke tid til at ærgre sig herovre, for så kan det blive endnu værre. Jeg tror, vi alle nåede at tænke, at det kunne blive grimt, men vi havde også alle sammen tanken, at det ikke skulle gå så galt for os, siger William Clem.

Elias Jelert supplerer:

- Jeg nåede da lige hurtigt at tænke, at det kunne gå rigtig galt, når der var 80 minutter tilbage.

- Set med de briller gjorde vi det okay bagefter, siger Jelert.

Meget belejligt for FCK'erne kom der et spilstop på over et minut lige efter Manchester Citys andet mål på grund af en skade til Mateo Kovacic.

Jacob Neestrup samlede sine spillere i en rundkreds på sidelinjen og gav nogle få, simple instruktioner.

- Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg tror, at mit budskab var, at spillerne skulle bevare roen, og det gjorde de, siger Neestrup.

Elyounoussi husker timeouten tydeligere.

- Vi løste nogle taktiske ting, og så blev det gjorde klart, at vi ikke bare skulle forsøge at forsvare os, men at vi skulle bruge bolden. Den snak responderede vi rigtig godt på, siger nordmanden.

FCK er nu ude af turneringen med et samlet 2-6-nederlag.

- Jeg er afklaret med, at vi nu er ude af Champions League. Vi har mødt et hold, der er et niveau over os og over alle andre hold i verden, siger Jacob Neestrup.

