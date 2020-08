Rasmus Falk og Carlos Zeca føler, at FCK for det meste formåede at spille helt lige op med Manchester United.

Det er en blanding af skuffelse og stolthed, der præger FCK-profilerne Rasmus Falk og Carlos Zeca, efter at spillerne i den danske hovedstadsklub mandag aften blev sendt på sommerferie af Manchester United.

FCK tabte med 0-1 til den engelske storklub efter forlænget spilletid, men der gemmer sig en stolthed over at kunne spille næsten lige op med det stjernespækkede mandskab i en Europa League-kvartfinale.

- Vi har set Manchester United udspille hold i Premier League og Europa League, men det følte vi ikke, at vi blev. Vi kunne spille med dem i perioder, og jeg føler en stolthed over, at vi kunne levere på det niveau.

- Men det er også lidt tungt at skulle rejse hjem nu, for det er ikke hver dag, at et dansk hold kommer i kvartfinalen i Europa League og er rigtig tæt på en semifinale, siger Rasmus Falk.

Forskellen på de to hold viste sig at være et straffespark, der blev dømt få minutter inde i den forlængede spilletid.

Det gør nederlaget ekstra bittert, siger Carlos Zeca.

- Det er en skam at tabe sådan en kamp på et straffespark, for vi spillede mod en stærk modstander, der blev nummer tre i Premier League. Det er ikke nemt at gøre det, som vi har gjort i den her kamp.

- Jeg er virkelig stolt af holdet. Vi ville gerne have haft sejren, men det var ikke muligt. Vi spillede en fantastisk kamp, og vi kan være stolte af det, vi har præsteret frem til den her kamp. Jeg tror også, at vores fans er stolte af det, vi har præsteret, siger FCK-anføreren.

Det var første gang i 23 år, at et dansk hold nåede kvartfinalen i en europæisk turnering. Samtidig var det første gang, at FCK stod i en europæisk kvartfinale.

/ritzau/