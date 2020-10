Begge hold fik en mand vist ud, da FC København søndag vandt 1-0 over AGF på et straffespark dømt efter VAR.

FC København fik sat en midlertidig stopper for holdets forfærdelige start i Superligaen, da det søndag blev til en 1-0-sejr over AGF på et straffesparksmål, der blev dømt efter VAR.

Begge hold fik i anden halvleg et rødt kort, og kampen sluttede derfor ti mod ti.

Sejren, der var FCK's første efter fyringen af Ståle Solbakken, blev sikret efter en tidlig straffesparksscoring af angriberen Jonas Wind, der chippede bolden i kassen på bedste Panenka-manér.

FCK præsterede i en chancefattig affære noget af det bedste spil i sæsonen hidtil, og det var derfor også helt fortjent, at de tre point kom med hjem til København.

Sejren sender FCK op på ottendepladsen med syv point for seks kampe, mens AGF er på fjerdepladsen med fire point mere.

Kampen startede som ét stort VAR-show, hvor tre VAR-gennemgange fyldte mere end spillet på banen de første 20 minutter.

Det første check efter fem minutter var det mest opsigtsvækkende, da AGF's back Alexander Munksgaard havde hånden på bolden i eget felt.

Fire minutter efter besluttede dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen sig for, at det var nok til et straffespark, som FCK-angriber Jonas Wind køligt chippede i mål til 1-0.

Ud over en enkelt chance til FCK's Mikkel Kaufmann blev første halvleg i duellernes tegn, og dermed gik vicemestrene til pause med en føring.

FCK skulle forsøge at køre sejren hjem i anden halvleg, og efter en times spil blev det lidt nemmere, da AGF-slider Nicolai Poulsen modtog sit andet gule kort og blev vist ud.

Men med et lille kvarter igen blev gæsterne også reduceret til ti mand, da Kaufmann ligeledes blev præsenteret for sit andet gule kort.

Med fem minutter igen var AGF meget tæt på udligningen, da Patrick Mortensen headede på overliggeren, men FCK kunne ånde lettet op og kørte sejren hjem.

/ritzau/