FCK vil bruge tempoet fra kampen mod Manchester City til at gøre ondt på Silkeborg i forårspremieren.

Når FC København søndag indleder foråret i Superligaen med en udekamp mod Silkeborg, skal københavnerne udnytte, at holdet allerede har spillet en betydende kamp i foråret.

For selv om FCK tirsdag aften løb forgæves rundt i Manchester Citys evige kombinationsspil, er der et brugbart udbytte af 1-3-nederlaget, når man tager superligabriller på.

Sådan lyder det fra anfører Viktor Claesson og cheftræner Jacob Neestrup.

- Vi skal tage tempoet med over i Superligaen. Man udvikler sig af at spille mod så gode hold, så det kan vi absolut tage med over i Superligaen, siger Claesson.

Efter mødet med et af verdens stærkeste hold fastslår svenskeren også, at det ikke bliver svært at motivere sig til at spille i mere ydmyge rammer.

- Det er ikke noget problem at omstille sig til Superligaen. Vi har fem dages opladning, og vi ved, at Superligaen er vigtig, for ellers kommer man ikke til at spille sådan nogle kampe her i Champions League. Så jeg regner ikke med, at der bliver nogen problemer med motivationen, siger Claesson.

Neestrup mener, at det er en fordel, at hans mandskab allerede har spillet en betydende kamp i foråret, mens Silkeborg kun har spillet testkampe i de seneste måneder.

- I forhold til Superligaen så er det godt for os, at vi har haft den her kamp mod Manchester City. Nu er vi i gang, og det skal vi forsøge at drage nytte af.

- Det var en ulempe, at Champions League-kampen lå som den første i foråret, men det er en fordel i forhold til Superligaen, siger Neestrup.

FCK går ind til forårssæsonen som nummer tre i Superligaen. Der er et point op til Brøndby på andenpladsen og tre point op til førende FC Midtjylland. Der resterer 15 spillerunder.

