FCK har udarbejdet plan, hvor 21 sale hver skal rumme 500 tilskuere, og håber på godkendelse fra myndigheder.

Fredag sendte regeringen et forslag til partierne, der lægger op til, at man i næste fase af landets genåbning kan samle op til 500 tilskuere til eksempelvis superligakampe.

Det er slet ikke nok, har klubber som FC København, Brøndby og AGF påpeget, og FCK har taget sagen i egen hånd for at kunne gøre plads til mange flere.

FCK har udarbejdet et forslag, der skal gøre plads til 10.500 tilskuere i Parken. Det vil man gøre ved at opdele stadion i 21 sale, som hver kan rumme 500 tilskuere.

Det skriver TV2.

Der vil være separate indgange til alle sale, og tilskuerne til de forskellige sale vil blive lukket ind i forskellige tidsrum, lyder det blandt andet.

Nu er planen sendt videre, og klubben afventer godkendelse fra relevante myndigheder og politikere.

- Vi kan håndtere mange flere (end 500, red.), og det kan vi gøre sikkert. Vi har arbejdet på det hen over weekenden, og jeg står på mål for, at vi kan håndtere det, siger FCK-direktør Lars Bo Jeppesen til TV 2.

- Vi har udarbejdet konkrete planer, vi har sendt til politikerne, og vi har en dialog med sundhedsmyndighederne og politi. Og det virker faktisk også til, at det er blevet godt modtaget.

FCK spiller søndag hjemme mod Randers i den sidste runde af grundspillet. Det bliver uden tilskuere, men håbet er, at man kan byde tilskuere indenfor til kampene i mesterskabsspillet.

/ritzau/