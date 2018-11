Rasmus Falk og FC København har vist sig at være et godt match.

Og derfor er det heller ikke overraskende, at manager Ståle Solbakken allerede nu har åbnet dialogen med midtbanespilleren i forhold til en kontraktforlængelse.

Ramus Falk har til nytår nemlig bare halvandet år tilbage af sin kontrakt, og FCK interesseret i at holde ham lidt længere - eller i hvert fald have en kontrakt, der ikke tvinger en salgspris unødvendigt ned.

»Vi snakker sammen og forsøger at finde ud af, hvad der skal ske. Det er ikke, fordi vi hver dag går og taler med hinanden, men vi er i løbende dialog. Det tror jeg, at man er meget af tiden på et eller andet niveau. Det tror jeg, at alle, der nærmer sig et udløb, er. Det er en naturlig ting, og man hører ikke altid om det, men vi har en fornuftig dialog,« siger Rasmus Falk og fortæller, at der hele tiden har været en aftale om at se på fremtiden.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Da jeg lavede min aftale med FCK for to et halvt år siden, lagde vi en plan, og der aftalte vi, at vi skulle snakke sammen igen på et tidspunkt. Det tidspunkt nærmer sig, og så sætter vi os sammen og finder ud af, hvad der skal ske.«

Rasmus Falk blev hentet gratis i OB, da han var kontraktfri. For snuden af flere klubber blev det FC København, der fik fat i Superliga-profilen.

Det skulle være det næste skridt for offensivspilleren, som ville vinde noget og spille i Europa.

Det gør han nu, så måske er det tid til næste skridt også.

Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Foto: MARTIN DIVISEK

Hvilke overvejelser gør du i forhold til at forlænge eller prøve noget nyt?

»Jeg er først og fremmest rigtig, rigtig glad for at være i København. Vi oplever rigtig store ting. Sidste år var måske et minus. Jeg var skadet i næsten et halvt år, og vi vandt heller ikke lige så meget som mit første år. Så jeg har i år fokus på at gøre det så godt som muligt,« siger den finurlige midtbanespiller, og fortsætter:

»Men når du spørger, forholder jeg mig til det og svarer så godt, som jeg kan. Men helt ærligt så fylder det faktisk ikke så meget for mig. Det, der fylder for mig, er i morgen. Og det er på søndag i Superligaen. Jeg kigger meget kortsigtet, og der handler det om at vinde fodboldkampe og vinde Superligaen i år.«

FCK møder i aften FC Zenit i Europa League. Kampen kan følges LIVE på BT.dk klokken 18.55.