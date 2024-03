FCK er godt kørende med udvikling af egne talenter, og man ønsker at få endnu mere lokalt præg på holdet.

I mange år blev FC København skudt i skoene, at man ikke formåede at udvikle ret mange af egne talenter til profiler på førsteholdet. Men sådan er det ikke længere.

Elias Jelert, Orri Oskarsson, Roony Bardghji, William Clem samt Oscar og Emil Højlund er alle unge spillere fra eget akademi i FCK's aktuelle førsteholdstrup, og de tre førstnævnte tenderer endda at være stamspillere allerede.

Det er en udvikling, som FCK-sportsdirektør Peter "PC" Christiansen er stolt af, fordi det var en strategisk satsning for nogle år tilbage, at man ville styrke akademiet.

Strategien revideres løbende, og sportsdirektøren mener nu, at man har muligheden for at bringe holdet endnu tættere på fansene med mere ægte københavnsk islæt i fremtiden.

- Vores fans vil også se københavnere inde på vores fodboldhold. Selv om det er fedt, når vi henter en udenlandsk spiller med et flot CV, som kommer ind og gør en forskel rent sportsligt, så er hjerteblodet ham, som selv har stået på lægterne som knægt.

- Så det har vi for øje, og det er noget, vi skal forstærke i årene, der kommer også.

Ifølge Peter "PC" Christiansen får FCK stor respekt rundt omkring i Europa for evnen til at producere spillere fra eget akademi.

For i alle klubber er nogle årgange bedre end andre, men når han kigger ned igennem de kommende generationer af potentielle førsteholdsspillere fra egne rækker, så ser han meget guld.

- Vi kan bare se, når vi kigger ned igennem vores system, at pipelinen er virkelig lang og stærk, siger han.

Succesen med at udvikle egne talenter har kastet store salg som Victor Kristiansen, Hakon Haraldsson, Mohamed Daramy og Jonas Wind af sig bare inden for de seneste par år.

Da FCK lancerede strategien med at øge fokus på udvikling af egne talenter, tvivlede en del kritikere på, at det var foreneligt med klubbens ambitioner om at kunne lege med omkring Champions League.

Også i det lys har de seneste år været meget tilfredsstillende for FCK's sportslige ledelse.

- Der var mange, som sagde, at vi ikke kunne køre med timeglas-modellen, hvis vi også ville i Champions League, men der må vi bare konstatere, når vi har gjort det to år i træk, at det er lykkedes, siger Peter "PC" Christiansen.

FCK tager tirsdag imod Manchester City i Parken til det første af to opgør i ottendedelsfinalerne i Champions League.

/ritzau/